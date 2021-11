Olivia Rodrigo belangrijkste kanshebber bij Grammy Awards

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo is de opvallendste nieuwkomer bij de bekendmaking van de nominaties voor de 64ste editie van de Grammy Awards, het jaarlijkse Amerikaanse prijzenfestijn van de muziekindustrie. De 18-jarige Rodrigo, die afgelopen jaar doorbrak met haar single Drivers License en haar debuutalbum Sour, is genomineerd in de vier belangrijkste categorieën: Record of the year, Song of the year, Album of the year en Best New Artist. Hiermee stapt ze mogelijk in de voetsporen van Billie Eilish (nog steeds pas 19 jaar), die in 2019 deze vier nominaties verzilverde.

De in juli van dit jaar overleden Nederlandse componist Louis Andriessen kreeg een nominatie voor zijn laatste album The Only One in de categorie Best Contemporary Classical Competition. Het betrof hier de premièreopname van het stuk van mei 2019 met het Los Angeles Philharmonic onder leiding van dirigent Esa-Pekka Salonen.

De eindeloze reeks nominaties in net zo veel categorieën vielen bijzonder goed uit voor Jon Batiste, met elf nominaties voor r&b, jazz, American roots, filmmuziek, klassiek en video. Batiste is ook bekend als de bandleider bij The Late Show with Stephen Colbert. Naast een eigen album verzorgde Batiste ook de muziek voor de Pixar-animatiefilm Soul, een animatiefilm over een jazzpianist. Justin Bieber, Doja Cat en H.E.R. haalden acht nominaties en naast Rodrigo waren er ook zeven nominaties voor het tweede album van Billie Eilish. Abba ontving de eerste nominatie in de geschiedenis van de Zweedse band, voor voor de comeback-single I Still Have Faith in You. En met drie nieuwe nominaties, en een totaal van 83, werd Jay-Z de meest genomineerde artiest uit de Grammy-geschiedenis, net voor Quincy Jones en Paul McCartney.

In totaal drie Nederlanders kregen een nominatie. Naast Louis Andriessen waren dat Tiësto voor The Business en Afrojack (en David Guetta) voor Hero, beiden in de categorie Best Dance/Electronic Recording.

De extreem ondoorzichtige manier waarop de stemprocedures van de Recording Academy werkten, werd afgelopen jaar tegen het licht gehouden. In mei van dit jaar werd besloten om de zogenaamde stemcomités op te heffen, waarin kleine groepen vakgenoten als een soort poortwachter het laatste woord over de nominaties hadden. Het werd gezien als een van de oorzaken dat megahit Blinding Lights van The Weeknd in de editie van vorig jaar geen enkele nominatie ontving. En ook het aantal categorieën werd teruggebracht, waarmee bijvoorbeeld afscheid werd genomen van de Grammy ‘voor de beste hoestekst’.

De uitreiking van de Grammy’s, met voor deze editie toch nog altijd 86 categorieën, zal op 31 januari in Los Angeles plaatsvinden.