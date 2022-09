Oliver Sim zingt sonoor en trefzeker over angst en schaamte op zijn solodebuut ★★★☆☆

Rond de Britse elektronische indieband The xx is het sinds het album I See You (2017) stil geworden. Muzikaal brein Jamie xx timmert aan de weg als producer, dj en remixer, maar ook van hem verscheen na In Colour (2015) geen studioalbum meer.

Fans zullen opveren van Hideous Bastard, het solodebuut van Oliver Sim, bassist en zanger van de groep, geproduceerd door Jamie xx.

Sim is in The xx de bedeesde mannelijke vocalist (naast Romy Madley-Croft), maar op zijn eigen album trekt hij andere registers open: sonoor, trefzeker, soms gedragen zingt hij zijn songs over angst en schaamte, door Jamie xx warmer ingekleurd dan de koele, afstandelijke pop van The xx.

In Romance With a Memory kun je horen dat Sim Prince-bewonderaar is. Elders is hij stijlgenoot van iemand als de Nederlander Thomas Azier.

Niet alle songs beklijven, waardoor het zich gaandeweg wat wreekt dat de indrukwekkendste meteen wordt weggegeven: Hideous, met de vermaarde falset van gastzanger Jimmy Somerville (Bronski Beat, The Communards). De openingszin (‘I’m ugly’) roept je al bij de les, maar het is vooral de moedige ontboezeming aan het eind die je de adem beneemt: ‘Been living with HIV since seventeen. Am I hideous?’

Je zou hem hard willen toeroepen van niet.

Oliver Sim Hideous Bastard Pop ★★★☆☆ Young