‘Olga’ sleurt je mee met zijn heldin en had nauwelijks actueler kunnen zijn ★★★★☆

Olga

Dit is sport, geen politiek, zegt iemand in de Zwitserse Oscar-inzending Olga tegen de turnende titelheldin. Voor de 15-jarige, Oekraïense Olga (Anastasiia Budiashkina) is het onbegonnen werk om het een van het ander te scheiden. Ze traint onafgebroken voor het EK van 2015, terwijl moeder Ilona (Tanya Mikhina) opgeslokt wordt door haar kritische journalistieke werk. Nadat de twee ternauwernood zijn ontsnapt aan een aanslag, vertrekt Olga naar Zwitserland, het land van haar al lang overleden vader. Daar kan ze veilig verder trainen, is het idee.

Maar schrijver en regisseur Elie Grappe maakt het Olga flink moeilijk in zijn eerste speelfilm. Is ze bereid de Oekraïense nationaliteit te ruilen voor de Zwitserse, zodat ze zich bij het Zwitserse EK-team kan voegen? Hoe kan ze gefocust blijven, wanneer in thuisstad Kiev de Oranjerevolutie losbarst? Zowel Olga’s moeder als voormalige teamgenoten mengen zich op het Maidanplein in de bloedige protesten tegen president Janoekovitsj. Olga is slechts getuige via ter plekke opgenomen filmpjes, die ze in de pauzes kijkt op haar smartphone.

Grappe zet die (authentieke) beelden af tegen de sportlocaties in Zwitserland, bijvoorbeeld door het chaotische geluid van de revolutiefilmpjes te combineren met wijdse, cleane totaalshots van een vrijwel leeg turnstadion. Volkomen gescheiden realiteiten lijken het, en juist door dat messcherpe contrast voel je hoe hard ze in Olga op elkaar knallen. Toch blijft ze verbeten doortrainen, waarmee ze niet alleen de zorgen om haar moeder in toom houdt, maar ook het verlangen om terug te gaan.

Knap, hoe Grappe bij elk turnmanoeuvre voelbaar maakt wat er voor Olga op het spel staat. Hoe ze in haar lijf én gevoelens het evenwicht probeert te bewaren. Wat dat betreft zou Olga een mooie double bill vormen met Rogier Hesps turndrama Goud (2020), ook zodat je ziet hoe verschillend de energie, spanning en schoonheid van het turnen verfilmd kan worden: bij Goud dicht op de huid, bij Olga net wat afstandelijker, tijdlozer en gewichtlozer. Net als Hesp profiteert Grappe er enorm van dat hij echte profsporters castte. Zo sprekend als het ernstige gezicht is van debutant Anastasiia Budiashkina (vertegenwoordiger van Oekraïne tijdens de Europese jeugdkampioenschappen van 2016), zo meeslepend zijn Olga’s pogingen eindelijk de perfecte Jaeger-salto uit te voeren.

Olga is hier en daar drammerig, het scenario een tikje geforceerd. Maar Grappe sleurt je ontegenzeglijk mee met zijn heldin, in een film die nauwelijks actueler had kunnen zijn. De slotbeelden, van een zomers Maidanplein anno 2020, voelen bijzonder breekbaar met de huidige dreiging van een Russische invasie in het achterhoofd.