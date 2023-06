Olga Peretjatko met Slavische liederen is op sommige momenten een overrompelend concert ★★★☆☆

Sopraan Olga Peretjatko. Beeld Daniil Rabovsky

Een zanger met een blessure, een vervanger met keelpijn: een liedrecital organiseren is geen sinecure. Sopraan Eva-Maria Westbroek moest haar langverwachte recital woensdagavond in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam afzeggen, maar gelukkig was sopraan Olga Peretjatko toevallig in de buurt (Brussel). Zul je zien: krijgt zij last van haar keel. Na een ‘Ansage’ (een aankondiging bij wijze van disclaimer) staat ze woensdag toch op het podium met de Duitse pianist Matthias Samuil.

Alle gedoe ten spijt, is het op sommige momenten een overrompelend concert. De Oekraïens-Russische Peretjatko, een hoge en wendbare sopraan, is breeduit geprezen om haar uitvoeringen van Rossini en belcantorepertoire. Een aantal jaren en een kind later is haar stem voller en lyrischer, klaar voor repertoire zoals dat van vanavond: Rachmaninov, Dvorák en Tsjaikovski.

Wellicht onderzoekt ze tijdens het eerste lied van Tsjaikovski al zingend haar keel, maar In het tumult van een bal is afgemeten en mat. In het tweede lied, De koekoek, een koddig lied over een verontwaardigde koekoek, wordt Peretjatko losser. Haar volume gaat aan en de actrice in haar is wakker – wat een ommezwaai. Toch blijft de energie in de liederen van Tsjaikovski nog wat heen en weer deinen van futloos naar dramatisch. Samuil volgt Peretjatko (te) gedienstig, maar schittert in de gepassioneerde, intieme pianopartij van het intense liefdeslied Heerst de dag?.

Na de pauze is Peretjatko sterker terug met onder meer negen liederen van Rachmaninov. De overbekende Vocalise maakt nog de minste indruk, het woordeloze lied klinkt benauwd en vloeit niet genoeg. Maar in Hoe goed is het hier en Christus is verrezen daarentegen flonkeren haar klankkleuren van gloeiend diep tot fris hoog in de zaal.