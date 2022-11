Oeuvre van Vermeer met één schilderij uitgebreid, volgens het Rijksmuseum lijdt dat geen twijfel

'Meisje met de fluit', Johannes Vermeer, ca. 1664–67, olieverf op paneel. Beeld National Gallery of Art, Washington

Niet 34, geen 35, noch 36, maar 37 schilderijen heeft Johannes Vermeer op zijn naam staan. Volgens het Rijksmuseum in Amsterdam dan. In aanloop naar de grote Vermeer-tentoonstelling, begin volgend jaar in het Amsterdamse museum, komen directeur Taco Dibbets en hoofd schilder- en beeldhouwkunst Pieter Roelofs tot deze conclusie.

Het gaat om toekenningen van de eerdere twijfelgevallen Sint Praxedis en Zittende vrouw aan het virginaal. Maar ook Meisje met de fluit. Met name de toeschrijving van dat laatste schilderij aan Vermeer (1632-1675) is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. De beeltenis van een jonge vrouw met in haar linkerhand een fluit en op het hoofd een oosters ogende hoed behoort tot de collectie van de National Gallery of Art in Washington. En laat nu net een maand geleden Marjorie Wieseman, hoofd Noord-Europese schilderkunst aldaar, hebben gezegd dat het schilderij géén Vermeer is.

'Sint Praxedis', Johannes Vermeer, 1655, olieverf op doek Beeld Kufu Company Inc., in bruikleen bij het National Museum of Western Art in Tokio.

Volgens Wieseman zou het portret van de jonge vrouw afkomstig zijn van een ‘metgezel van Vermeer, die een conceptueel begrip had van hoe Vermeer zijn schilderijen opbouwde, maar daarvoor niet de finesse bezat dat uit te voeren’. In The Washington Post legde Wieseman uit dat het schilderij, na uitgebreid onderzoek, een aantal ongerijmdheden bezit. Zo is de verfopbreng volgens haar ‘onhandig en ruw’. De ondergrond te ‘korrelig’. Bovendien vond men penseelharen die erop wijzen dat de maker een oude schilderkwast gebruikte.

Andere aanvliegroutes

In Nederland kwam men dus tot een andere conclusie. Kern van het toekennen aan Vermeer door het Rijksmuseum: het afwijkende dat de National Gallery in Washington in het schilderij constateerde, is voor Pieter Roelofs juist een bevestiging dat Vermeer ‘een experimentele, innovatieve schilder’ was, vertelt hij telefonisch vanuit New York.

Roelofs wijst erop dat je het Meisje met de fluit te midden van zijn andere werk moet zien. En wat dan blijkt: ‘Iedere keer dat Vermeer aan een werk begint, probeert hij wat anders. Bij elk schilderij kiest hij voor een andere aanvliegroute. Dit schilderijtje is op paneel gemaakt. Het is schetsmatig, lijkt op een oefening; duidelijk niet voor de markt bedoeld.’

'Jonge vrouw aan het virginaal', Johannes Vermeer, ca. 1670–72, olieverf op doek. Beeld The Leiden Collection, New York

Het Rijksmuseum bestudeerde de afgelopen tijd maar liefst elf schilderijen van Vermeer. En keek mee hoe andere musea vergelijkbaar onderzoek deden. ‘Ook bij de National Gallery in Washington. Voor alle duidelijkheid: dat gebeurde heel collegiaal.’ Het verschil in aanpak met het Amerikaanse museum: ‘Wij hebben inclusiever naar het oeuvre gekeken. Maar vanuit het geheel, en vanuit meerdere invalshoeken. Niet alleen hoe hij dit gemaakt heeft, maar ook naar de functie van de verschillende werken, het doel, wat hij voor de drager kiest, hoe de onderlinge verschillen in het hele oeuvre liggen.’

Toch wil Roelofs niet suggereren dat dit het definitieve oordeel is. Een toeschrijving is ‘geen harde wetenschap’, wil hij wel kwijt. ‘We stonden er niet naast toen Vermeer dit schilderijtje maakte.’

Vermeers oeuvre

Over de decennia heen heeft het oeuvre overigens behoorlijk in aantal gefluctueerd. Van de vijftig werken die oud-directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam Dirk Hannema de schilder toedichtte tot de 31 exemplaren waarvan Arthur Wheelock, voormalig conservator van de National Gallery of in Washington zeker was.

De tentoonstelling van volgend jaar zal de grootste Vermeer-presentatie ever zijn – met 28 van de 37 aan hem toegeschreven schilderijen. De laatste grote Vermeer-expositie dateert van 1996 in het Haagse Mauritshuis. Daar hingen toen 22 schilderijen van de Delftenaar aan de muur.