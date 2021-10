Oesterfilm ‘The Taste of Desire’ is een aangenaam bedwelmend geheel ★★★★☆

‘The Taste of Desire’: tikje mal, maar wel lekker. Beeld uit de film

En dan begint de oester te praten, op de voice-over als zwoele vrouwenstem, over verleiding, zingeving, een uitnodiging mee te gaan op een ‘opwindende reis’, noem maar op. Tikje mal wellicht, in het begin, maar naarmate de gewaagde oesterdocumentaire The Taste of Desire zich steeds gretiger ontwikkelt tot naar hartenlust meanderend filmessay, valt ook die stem knap op haar plek. Documentairemaker Willemiek Kluijfhout (Sergio Herman: Fucking Perfect) werpt hier alle schroom van zich af en vervlecht de zwaarmoedige levensverhalen van een vijftal personages (de Zweedse oesterduikster, de Franse ex-chefkok, de danseres met een burleske oesteract in New York, de zieke Engelse schrijver-psycholoog die droomt van het ultieme oesterboek en de Japanse parelkettingmaakster) tot een aangenaam bedwelmend geheel.