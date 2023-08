‘Oe-ho-di’ (hoepel op!), roepen de Belarussen

Protest in Minsk na de presidentsverkiezingen in Belarus, 2020. Beeld Anadolu Agency / Getty

Minsk, 10 augustus 2020

Nu er overdag niets te zien is van demonstraties ben ik ergens teleurgesteld; betekent het dat de bevolking het bedrog en geweld van gisteravond slikt? Loopt het weer net zo af als al die andere ­keren, na de vervalste verkiezingen van 2001, 2006, 2010, 2015..?

Als we over de Praspiekt Puskina lopen, merk ik dat ik te vroeg geoordeeld heb. De voorbijgangers lijken mak en passief. Maar als een auto toetert of ‘Peremen!’ (verandering, red.) uit een autoraampje dreunt, heffen die passieve Belarussen hun arm in een trotse groet.

Hoe dichter we bij metrostation Puskinskaja komen, hoe meer mensen we op straat zien. Op de vier hoeken van de Praspiekt ­Puskina en de Vulica Prtytyckaha staan er zeker een paar duizend. Midden op straat roepen we ‘Zyvie Belarus!’ (leve Belarus!) en ‘Oe-­­ho-di!’ (hoepel op!), we klappen, ­lachen naar elkaar.

Er zullen geen leiders verschijnen, dat weten we, er komen geen toespraken. We moeten ons zélf organiseren, laten zien dat we het niet eens zijn met wat de autoriteiten doen.

Wel zegt iemand dat ze op de Vulica Kalvaryjskaja al bezig zijn de menigte uiteen te jaren. Maar wij hebben voorlopig het rijk alleen. Dat gevoel vervult ons hele wezen, voor het eerst in vele jaren. De mensenmassa zwelt met de minuut aan.