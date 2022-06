Oded Tzur speelt adembenemend mooi. Jammer dat het maar bij één suite blijft ★★★★☆

Dat tenorsaxofonist Oded Tzur (38) toen hij een jaar of tien geleden van Israël naar New York verhuisde al eens werd vergeleken met John Coltrane is zo gek nog niet. Tzur beschikt over een prachtige diepe toon en liet zich net als Coltrane sterk beïnvloeden door Indiase (klassieke) muziek. Isabela is het tweede album dat hij voor ECM opnam. Het bestaat uit vijf variaties op één raga, een suite die slechts 35 minuten duurt, maar live makkelijk tot dubbele lengte kan worden opgerekt, zo bleek onlangs in het Amsterdamse Bimhuis dat het concert dat Tzum daar op Hemelvaartsdag met zijn kwartet gaf online zette.

De vijf stukken lenen zich dan ook voor prachtige improvisaties, niet alleen van Tzur zelf, die in ieder stuk heel voorzichtig de melodie laat binnenkomen om het dynamisch steeds meer diepte te geven. Ook zijn drie New Yorkse bandleden spelen geweldig. Pianist Nitai Hershkovits komt met de fraaiste noten en drummer Johnathan Blake speelt met een sierlijke muzikaliteit die nergens opdringerig is.

Maar het is Tzur zelf die met zijn aaneengeregen korte noten de meeste aandacht opeist. De intensiteit, het gevoel en de toon van zijn spel maken zijn muziek adembenemend mooi. Echt jammer dat het album bij die ene suite blijft.

Oded Tzur Isabela Jazz ★★★★☆ ECM Records