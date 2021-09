Oasis Knebworth Beeld © Jill Furmanovsky

Kijkend naar Oasis Knebworth 1996 snap je waarom het glooiende landschap bij Knebworth House, even boven Londen in Hertfordshire, als concertlocatie in onbruik is geraakt.

Het treinstationnetje is klein, de toegangsweggetjes zijn smal. Duizenden auto’s en bussen, geparkeerd op groene hellingen. Het verkeersinfarct duurde na afloop soms een etmaal. Sanitair: wat denkt u zelf?

Oasis vierde er zijn grootste triomf: 10 en 11 augustus 1996, voor tweemaal 125.000 uitzinnige fans. Dick Carruthers filmde de optredens en de happening eromheen, regisseur Jake Scott smeedde er bij het 25-jarig jubileum een documentaire van, waarin we de rockband uit Manchester in topvorm zien.

‘Liam beleefde daar zijn hoogtepunt’, zegt gitarist en songschrijver Noel Gallagher over zijn jongere broer, met wie hij nu al jaren ruzie heeft. ‘Zijn stem. Hoe hij eruitzag.’

Het is alweer 25 jaar geleden, de tijd van ‘Cool Britannia’ en Britpop, van concertkaarten via een telefoonlijn (miljoenen probeerden het, alles ging plat). Noel en Liam waren 29 en 23, het gsm-loze publiek was nog jonger. Een kaartje kostte 22,50 pond. Daarvoor kreeg je onder anderen Manic Street Preachers, The Chemical Brothers en The Prodigy als voorprogramma erbij.

En wat was Oasis goed. Cigarettes & Alcohol, Slide Away, Champagne Supernova. Jammer dat bezoekers steeds door de muziek heen mogen vertellen hoe bijzonder, uniek en onvergetelijk het allemaal was. Soms wil je ‘houd nou eens je kop’ schreeuwen. Gelukkig verschijnen de volledige concerten in november op dvd en blu-ray (en een compilatie als live-album).

Een enkele bezoeker zegt iets interessants: ‘Het was bij Oasis-concerten nog niet zo’n testosterontoestand als in latere jaren. Er was een heel leuke mix van jongens en meisjes.’ Inderdaad.

Oasis Knebworth 1996 is vooral de moeite waard als verdiepende appendix bij eerdere, betere documentaires: Live Forever (2003, over de Britpopgolf) en Supersonic (2016, over Oasis’ gloriejaren 1994-1996), waarin de Gallaghers ook mooiere uitspraken over Knebworth deden dan hier.

Liam: ‘We hadden daar het podium af moeten lopen en nooit meer terug moeten komen. De groeten, wij wáren Oasis.’ Noel: ‘We hadden moeten verdwijnen in een rookwolkje.’

Daarmee doen ze hun laatste twaalf jaar als Oasis (1997-2009) wat tekort, maar dat Knebworth de vroege climax was, wordt goed voelbaar.

We zien vooral een léukere band dan in latere jaren: losser, vrolijker, spraakzamer. Tijdens de Beatles-apotheose I Am The Walrus kijken Liam en Noel elkaar gelukzalig aan. Dit is me wat, zie je ze denken – en dan lachen ze. Broertjes. Prachtig.