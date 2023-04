O, wat is het leven onweerstaanbaar in ‘Het sluwe vosje’, een symfonische ode aan de natuur ★★★★★

Karina Canellakis dirigeert ‘Het sluwe vosje’. Op de trap: Sally Matthews als Bystrouska (links), Jana Kurucová als Zlatohrbítek (rechts) en het Nationaal Kinderkoor als hun kroost. Beeld Milagro Elstak

Kikkers springen, stropers stropen en vossen verslinden kippen. In Leos Janáceks Het sluwe vosje gedraagt elk schepsel zich naar zijn aard en heeft zijn plaats in het grote geheel. Dood en gevaar liggen altijd op de loer, maar o, wat is het leven in al haar vormen onweerstaanbaar in deze opera, die ook een symfonische ode aan de natuur is.

Wij naderen een Tsjechisch plattelandsdorp vanuit het bos, waar een zwerm vliegjes (violen) schielijk danst rond een blauwe waterjuffer, de uitmuntende eerste fluitist van het Radio Filharmonisch Orkest. Bij de NTR ZaterdagMatinee laat chef-dirigent Karina Canellakis het openingsballet verwachtingsvol trillen. Dadelijk zal een boswachter het jonge vosje Bystrouska vangen en mee naar huis nemen. Ten slotte zal ze ontsnappen om haar eigen leven te leiden in het woud.

Over de auteur Jenny Camilleri schrijft sinds 2020 voor de Volkskrant over opera.

Na Kát’a Kabanová is deze de tweede opera van Janácek die Canellakis dirigeert in de ZaterdagMatinee. (Volgend seizoen vervolgt ze de reeks met De zaak Makropulos.) Alle facetten van de partituur brengt ze met levendig detail naar voren — het kissebissen tussen dieren en dorpelingen, de speelsheid, de sensualiteit, de feeërieke natuurgeluiden. De koperblazers stralen de zachte gloed van een landelijke idylle uit, de volksdansjes tollen met ritmisch vuur.

In deze dichtbevolkte opera met veel dubbele rollen kent de cast geen zwakke schakels, en Nederland mag trots zijn op een zangeres als Iris van Wijnen, die met een paar zinnen indruk maakt als de mopperende boswachtersvrouw. En een dikke pluim voor de leden van het Nationaal Kinderkoor en het Nationaal Jongenskoor, die de talrijke kleine rollen met zo veel verve vertolken.

Vrijpostig en guitig vosje

Aandoenlijk is de scène in de herberg tussen de boswachter, de schoolmeester en de pastoor, respectievelijk bariton Roland Wood, tenor James Kryshak en bas James Platt, die niet in staat zijn echt met elkaar te communiceren. Wat vangen deze drie voortreffelijke zangers treffend hun alledaagse verdriet.

Sally Matthews is een vrijpostige, guitige Bystrouska die lekker geniet van het feit dat ze kippen, dassen en boswachters te slim af is. Maar ze vertedert als ze verliefd wordt op de vos Zlatohrbítek (Goudstreepje), de fraaie mezzosopraan Jana Kurucová. Een specht bezegelt hun liefde en het Groot Omroepkoor verklankt de feestelijke stemming van de dieren in het woud tijdens het hartverwarmende huwelijksballet.

Sally Matthews (links) en Jana Kurucová als het vossenpaar Bystrouska en Zlatohrbítek. Beeld Milagro Elstak

Helaas komt aan het gezinsleven met ontelbaar kleine vosjes (het kinderkoor in zelfgeknutselde vosjesmaskers) een abrupt einde als een stroper (een vastbesloten Markus Eiche) Bystrouska neerschiet. Ze eindigt als een mof voor de vrouw die hij begeert.

Een tragisch einde? Niet volgens Janácek, die het slot van de opera tijdens zijn eigen begrafenis liet spelen. Roland Wood zingt de mijmeringen van de boswachter prachtig. Hij herinnert zich met weemoed een jeugdliefde, maar aanvaardt het verstrijken van de tijd en verwondert zich over de vernieuwende kracht van de natuur. Nergens flonkeren de orkestkleuren zo mooi als tijdens zijn droom in het bos, waar hij omringd wordt door al de dieren die hun (groot)ouders hebben vervangen.

Conflict met de NTR

Opvallend afwezig deze middag in het Concertgebouw was artistiek leider Kees Vlaardingerbroek op zijn gebruikelijke plaats op de eerste rij van het frontbalkon. Vorige maand naam hij onverwacht ontslag met onmiddellijke ingang na een conflict met de NTR over de begroting.

Vlaardingerbroek laat de NTR ZaterdagMatinee in blakende artistieke vorm achter. Zijn team kon een eerder aangekondigde sopraan op korte termijn vervangen door iemand van het kaliber van Sally Matthews. En het werd weer een gedenkwaardige operamiddag. Als, zoals hij vreest, de kwaliteit van deze weergaloze serie vanaf volgend jaar in het gedrang komt, dan is het te hopen dat de NTR alles uit de kast zal halen om dat niet te laten gebeuren.

Janácek: Het sluwe vosje Opera ★★★★★ Door het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, het Nationaal Kinderkoor en het Nationaal Jongenskoor o.l.v. Karina Canellakis. Met Sally Matthews (titelrol). 1/4, Het Concertgebouw, Amsterdam. Terugluisteren op npoklassiek.nl.

Sally Matthews zingt de titelrol in 'Het sluwje vosje' in de NTR ZaterdagMatinee. Rechts dirigent Karina Canellakis. Beeld Milagro Elstak