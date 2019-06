NYT: half miljoen audio-opnames van legendarische muzikanten gingen verloren bij brand

Volgens een onderzoek van New York Times Magazine gingen echter ook zo’n half miljoen audio-opnames in vlammen op. De krant spreekt van ‘de grootste ramp in de geschiedenis van de hedendaagse muziekindustrie’.

Toen het nieuws van de brand elf jaar geleden voor het eerst werd openbaar gemaakt, deelde Universal mee dat onder andere de attractie King Kong getroffen werd, net als werk van muzikanten uit de jaren 1940 dat in de kluis opgeslagen lag. Het nieuws over de brand ging al snel de wereld rond. Daarbij werd vooral gefocust op de verloren video-opnames.

Universal deelde destijds mee dat ‘er in geen geval materiaal vernield was waarvan slechts één exemplaar bestond’. In een vertrouwelijk rapport uit 2009 schatte de Universal Music Group echter dat er in totaal zo’n 500.000 liedjes verloren gingen. De omvang van de catastrofe is niet te overzien, stelt de New York Times, die op onderzoek uitging. Er was immers geen gedetailleerde lijst van alles wat zich in de kluis bevond en welke muziek er op elke tape of harde schijf was opgeslagen.

Het vuur brak uit op 1 juni 2008 in de vroege ochtend, nadat onderhoudsmedewerkers gasbranders hadden gebruikt om een dak te herstellen van een set die werd gebruikt als achtergrond voor tal van films en tv-series. Toen de medewerkers vertrokken waren, ontstond het vuur. De vlammenzee bereikte de videokluis, waar niet alleen video-opnames en filmrollen, maar ook duizenden masteropnames lagen. Dit zijn originele opnames waarvan alle andere kopieën afstammen. Onder meer masters van Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, Buddy Holly, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald en Judy Garland gingen in vlammen op, zo schrijft de krant. Vermoedelijk zijn er ook enkele vroege opnames van Aretha Franklin bij.

Maar de lijst is nog veel langer en bestrijkt meerdere decennia. Ook masteropnames van onder andere Ray Charles, Neil Diamond, Sonny en Cher, Joni Mitchell, Cat Stevens, Elton John, Eric Clapton, the Eagles, Aerosmith, Tom Petty and the Heartbreakers, the Police, Sting, R.E.M., Janet Jackson, Guns N’ Roses, Mary J. Blige, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Beck, Sheryl Crow, Tupac Shakur, Eminem en 50 Cent werden getroffen. Het gaat daarbij ook om opnames die nooit werden gepubliceerd.

Daarnaast gingen opnamen verloren van artiesten die nu grotendeels vergeten zijn. Van tienduizenden gospel-, blues-, jazz-, country-, soul-, disco-, pop-, klassieke, komedie- en spoken word-opnames is mogelijk niets anders over dan een schriftelijke notering in discografieën.

Project Phoenix

In oktober 2008 begon Universal Music Group (UMG) met Project Phoenix, dat duplicaten moest vinden van de verloren gegane masters. De kopieën zouden gedigitaliseerd worden om het verloren archief weer samen te stellen, zij het met inferieure geluidskwaliteit. Ongeveer een vijfde van het verloren gegane materiaal zou op deze manier weer gevonden zijn.