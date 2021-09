Nuttige adviezen voor iedereen die te maken heeft met dementie

Beeld Noordboek

Stress, onrust, verwarring, angst en onzekerheid: een mens met dementie ondervindt het allemaal dagelijks. Of omdat hij of zij zelf merkt dat er iets niet meer helemaal klopt. Maar ook, en misschien wel vooral, doordat de manier waarop iemand met dementie vaak bejegend wordt – ‘Dat heb ik je toch net gezegd?’ ‘Naar je moeder? Die leeft allang niet meer’ – die gevoelens oproept. Onnodig, betoogt Leontine Trijber in Het haperende brein.

Trijber, oprichter van een ontmoetingscentrum voor mensen met een haperend brein, mijdt de term dementie omdat ‘dat klinkt als een doodvonnis waar bijna niet mee te leven valt’. Haar adviezen voor een positieve, voor alle betrokkenen prettiger manier van bejegenen – meebewegen, afleiden, geruststellen, improviseren, focussen op wat wel kan in plaats van wat niet – illustreert ze aan de hand van voorbeelden uit eigen praktijk. Het resultaat is een laagdrempelig en nuttig boek voor iedereen die, geconfronteerd met dementie in de eigen omgeving, op goed geluk maar wat aan klungelt.