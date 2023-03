‘Nummer achttien’ is wederom een hoogst originele lofzang op de zonderlinge buitenstaander ★★★★☆

Nummer Achttien

Het ongeluk in Berlijn waaraan videokunstenaar Guido van der Werve (45) grote delen van zijn speelfilmdebuut Nummer achttien – the breath of life heeft opgehangen, zou zomaar een van zijn performancekunstwerken kunnen zijn. Taxichauffeur slaat deur open, videokunstenaar wordt gelanceerd en klapt frontaal op passerende bus. Een ooggetuige zal later zeggen dat het leven van deze man in één keer voorbij leek te zijn.

Maar wat Van der Werve in 2016 overkwam gebeurde dus echt. Tegelijk doet het sterk denken aan zijn debuut Nummer twee uit 2003 (de beeldend kunstenaar reduceert de titels van zijn werken tot nummers; Nummer één bestaat niet). Daarin zet hij in een Nederlandse vinexwijk een aantal doelgerichte stappen achteruit bij de camera vandaan tot een auto hem van de zijkant schept. Het beeld gaat op zwart, waarna een handvol ballerina’s uit een politiebusje stapt en tegen de achtergrond van zijn roerloze lichaam begint te dansen.

Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film (en soms over videogames).

Van der Werves werk wordt gekenmerkt door totale compromisloosheid. In zijn bekendste werk Nummer acht (2007) wordt hij, kalmpjes wandelend over het scheurende ijs van de bevroren Botnische Golf, op de hielen gezeten door een kolossale ijsbreker. Ook nu hij met Nummer achttien van het museum naar de bioscoop verhuist toont hij geen wil om een breder publiek te behagen.

Ergens in een onontgonnen gebied tussen docudrama en videokunstproject (hij noemt zijn film zelf autofictie) combineert Van der Werve deels geënsceneerde beelden van zijn revalidatie, in huis-tuin-en-keukenvideostijl gedraaide scènes van zijn jeugd, schilderijen van vader Kees, door hemzelf gecomponeerde muzikale intermezzo’s, een meisjesstem die talloze feitjes voordraagt (waarom huilen we?), ironie, zelfspot en absurde humor tot een soms wat vermoeiend en fröbelig, maar vaker wonderlijk en authentiek geheel.

Dood en depressie liggen voortdurend op de loer, zonder dat de film bezwijkt onder dat gewicht. Een sombere scène die lijkt te ontaarden in suïcide krijgt een twist als blijkt dat het pistool ook als triangel kan dienen. In een van zijn jeugdherinneringen, vormgegeven als treffende miniatuurtjes, weigert de jonge Guido te slapen, in beslag genomen door het idee dat elke keer wanneer hij ontwaakt hij weer een dag minder heeft te leven.

Wie minder eenvoudig meegaat met Van der Werves particuliere associaties, dartelend van ingeving naar ingeving, wordt vermoedelijk vlot op onoverbrugbare afstand gezet. Maar ook van verre kan de volstrekte originaliteit van deze lofzang op de zonderlinge buitenstaander op waarde worden geschat.