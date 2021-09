Nu van Suburbia getuigt van een troosteloze visie★★☆☆☆

Nu van Theatergroep Suburbia en Simon Heijmans Beeld Bart Grietens

Het nu is een complexe samenloop van omstandigheden. Wat kan je erover zeggen? Achteraf is het altijd een stuk makkelijker praten, en ook over de toekomst kan je leuk speculeren. Maar dat is niet wat Simon Heijmans wil in zijn ambitieuze voorstelling Nu, de eerste die de talentvolle acteur en theatermaker maakt bij Toneelgroep Suburbia in Almere, samen met acteurs Yara Alink en Ayrton Fraenk.

De spelers staan buiten, op een futuristisch ogend plein omringd door kantoren. Al snel wordt duidelijk dat praten over het nu neerkomt op veel openlijk twijfelen en zoeken. Dat is misschien waarachtig en dapper op een toneel, maar voor een publiek is het vooral wachten op iets dat nooit komt. Een lastige exercitie.

Heijmans maakte al eerder (zelf)onderzoekende voorstellingen, zoals het hartverwarmende De zachte kracht, waarin hij, als de podcastmaker die hij ook is, het publiek direct aanspreekt en meeneemt op onderzoek. Voor Nu was de vraag: waar staan we nu, met het hoogtepunt van de coronacrisis (vermoedelijk) achter de rug? Het gaat onder meer over de ‘slutty summer’ die beloofd was, maar nooit kwam en de corona-geboortegolf die volgens Heijmans een mythe is. Steeds wordt een onderwerp aangeraakt en meteen daarna weer ontkracht of weggegooid.

Totdat de voorstelling uiteindelijk blijft hangen bij een troosteloze visie op een naderende klimaatramp en de verlamming die Heijmans voelt om daar nu iets aan te doen. We leven nu in een interbellum, zegt hij, tussen twee crises in. Dan kan je nog zoveel gaan dansen, zoals het drietal aanvankelijk ook doet, maar wat schiet je ermee op? En daar moeten wij toeschouwers het maar mee doen.

Nu Theater ★★☆☆☆ Door Theatergroep Suburbia, tekst en regie Simon Heijmans, met Yara Alink, Ayrton Fraenk en Simon Heijmans 3/9, La Defense, Almere. Daar t/m 19/9.

