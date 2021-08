NPO steekt veel geld in nieuw satirisch programma van Arjen Lubach

Arjen Lubach

Het nieuwe satirische programma van Arjen Lubach is volgend jaar te zien rond 10 uur ’s avonds, van maandag tot en met donderdag op NPO 1. De Nederlandse Publieke Omroep steekt er veel geld in. Dat zei NPO-directeur video Frans Klein dinsdag, na de seizoenspresentatie in Hilversum.

‘De eerste uitzending is pas in maart, maar Arjens team is al begonnen met oefenen en proefuitzendingen. Ze leggen de lat hoog, want het is een behoorlijke opgave: vier dagen in de week met humor je kijk op de werkelijkheid geven. Daarom heeft Arjen ook een groot team tot zijn beschikking gekregen, waarin we behoorlijk hebben geïnvesteerd.

‘We beginnen om 10 uur omdat we trouwe kijkers de gelegenheid willen geven eerst naar Nieuwsuur te kijken, op NPO 2. Daarna kun je zappen naar Arjen Lubach, vervolgens komt de talkshow Op1. Dat ritme hebben we voor ogen.’

De NPO gaf maandag een voorproefje van de nieuwe programma’s. Dit is een selectie:

Jochem in de wolken (NPO 1, EO)

In deze vierdelige serie vaart cabaretier Jochem Myjer in een luchtballon over Nederlands mooiste natuurgebieden. Op zijn typerende, humoristische wijze bespreekt hij het landschap en zijn bewoners. ‘Van kinds af aan ben ik verliefd op de Nederlandse natuur’, zei Myjer tijdens de presentatie. ‘Omdat het daar niet zo goed mee gaat, keer ik terug naar deze passie.’

Spaanders (NPO 1, BNNVara)

Een volgens BNNVara ‘sfeervol zaterdagavondprogramma, vol gesprekken, grappige fragmenten, satire en muziek’. Per aflevering zijn er twee hoofdgasten, met wie Patrick Lodiers de nieuwsweek doorneemt en praat over hun vak en interesses.

Aria (NPO 1, Max)

Muziekprogramma, gepresenteerd door Dionne Stax, waarin wordt gezocht naar de nieuwe operaster van Nederland. Tien operazangers zingen wekelijks een aria die wordt beoordeeld door een jury: Tania Kross, Rosemary Joshua en Henk Poort.

Kross: ‘Wat me heeft geraakt aan dit programma is dat opera weer van het grote publiek wordt. Een operazanger moet kunnen zingen, acteren, bewegen én ontroeren. Dat combineren, op een manier die er moeiteloos uitziet, is heel moeilijk.’

Het verhaal van Nederland (NPO 1, NTR)

Acteur Daan Schuurmans neemt de kijker mee langs hoogte- en dieptepunten van onze geschiedenis, in een serie vol dramascènes, locatiebezoeken en interviews met experts. Het is een crossmediaal project, met onder meer een podcast, een audiotour met wandelingen en filmpjes op TikTok.

Klein: ‘Vorig jaar hebben we besloten een deel van de reguliere uitzendingen van Andere tijden te schrappen. Dat deden we om ruimte te maken voor andere manieren om te vertellen over onze geschiedenis. Dit is een sterk voorbeeld. Omdat we denken dat alle generaties dit interessant vinden, gaan we naar al die platforms, tot School TV aan toe.’

Het jaar van Fortuyn (NPO 1, Avrotros)

Dramaserie over de verkiezingsstrijd in 2002, tussen nieuwkomer Pim Fortuyn (Jeroen Spitzenberger) en PvdA-lijsttrekker Ad Melkert (Ramsey Nasr). Met onder anderen Fedja van Huêt, Carly Wijs en Frank Lammers.

The Spectacular (NPO 3, VPRO)

Vierdelige serie die zich eind jaren tachtig afspeelt, tegen het einde van het Noord-Ierse conflict. Nederland wordt opgeschrikt door IRA-aanslagen gericht op Engelse soldaten die uitgaan in Limburg. Een team van rechercheurs opent de jacht.

‘Ik ben heel trots op deze serie’, stelt regisseur Willem Bosch. ‘Je ziet dat de NPO de laatste jaren echt investeert in kwalitatief hoogwaardig drama, in de strijd met streamingplatforms uit het buitenland.’