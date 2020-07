NPO organiseert racismedebat onder leiding van Jort Kelder, activisten roepen op tot boycot

Jort Kelder Beeld Hollandse Hoogte

De critici hekelen de ‘absurde keuze’ voor Jort Kelder als gespreksleider. Volgens hen heeft hij eerder kwalijke uitspraken gedaan over dit onderwerp. Zo noemde hij het raar dat hij tegenwoordig ‘wit’ wordt genoemd. Ook zou Kelder sympathie hebben voor Forum voor Democratie.

Als de NPO dit complexe onderwerp serieus had genomen, was de keuze gevallen op een expert als debatleider, staat in de brief. ‘We kunnen niet anders dan de conclusie trekken dat het dus over het scoren van kijkcijfers gaat.’

Jort Kelder wilde woensdagmiddag niet ingaan op de kritiek van Black Renaissance; hij verwees naar Avrotros en de NPO, het overkoepelende bestuursorgaan.

De NPO laat weten dat het debat wordt gevoerd in de onregelmatig terugkerende discussieshow De stelling van Nederland. Dat tv-programma, dat sinds 2017 bestaat, wordt steevast gepresenteerd door Kelder: ‘Tijdens eerdere edities heeft hij onmiskenbaar laten zien een kundig debatleider te zijn, waarbij ruimte is voor alle geluiden.’

‘Racisme is geen mening’

Los van de keuze van de presentator vraagt het collectief zich af of het überhaupt een goed idee is te debatteren over racisme en spreken de auteurs hun zorgen uit over de motieven van de NPO. ‘Racisme is geen stelling om te verdedigen of bestrijden. Racisme is geen mening, maar een moorddadig systeem. Door Kelder het debat te laten leiden zijn wij van mening dat er kennelijk iets verdedigd moet worden bij witte mensen om zich racistisch te mogen uiten?’

Avrotros, de omroep die het debat uitzendt, beklemtoont dat er geen sprake zal zijn van een discussie tussen voor- en tegenstanders van racisme. ‘De stelling in het programma is: het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar. Verschillende geluiden en opvattingen komen hierin aan bod.’ Wie wil meepraten, kan zich melden bij Avrotros.

De omroep gaat niet in op het verwijt dat bij PilotStudio, de producent van het debat, voornamelijk witte mensen werken.

Valkuilen

‘Dat spreekt boekdelen’, stellen de critici in hun brief. ‘Het wordt tijd dat witte mensen gaan beseffen dat zwarte mensen intelligent genoeg zijn om niet meer in dit soort valkuilen te trappen. Nothing about us without us. Wij gaan massaal onze achterban oproepen jullie programma te boycotten.’

Volgens de NPO is De stelling van Nederland slechts één onderdeel van de themadag ‘Nederland tegen racisme’, met een ‘brede line-up die past bij ons pluriforme omroepbestel’. Wat er precies gaat gebeuren op radio en tv wordt donderdag bekendgemaakt.