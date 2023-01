NPO 3 moet een kraamkamer zijn voor ‘vernieuwende’ tv, maar de zender heeft meer weg van een sterfhuis

Wat is er in vredesnaam aan de hand met NPO 3? De zender heeft altijd een woelige geschiedenis gekend, maar de laatste maanden lijkt het net verworden tot het afvoerputje van het publieke bestel. Natuurlijk zijn er incidentele voltreffers als Boerderij van Dorst en Media inside, maar de lijst met mislukte programma’s wordt ondertussen steeds langer (Mart op de piste, De invasie van België, The Genius, Blind getekend, enzovoort enzovoort).

En dat terwijl de ambities eerder zo groot waren. Directeur video Frans Klein sprak in zijn najaarspresentatie trots over de ‘kraamkamerfunctie’ van NPO 3, waar ruimte zou komen voor nieuwe producties die zich nadrukkelijk richten op jongeren tot 35 jaar. Een tv-zender als bakermat van de omroepvernieuwing: niks TikTok, NPO 3 heeft de toekomst!

In de praktijk blijkt dat de kraamkamer is ingericht met het meest inspiratieloze behang denkbaar. Woensdagavond werd bijvoorbeeld uitgepakt met Het beste van...de jaren 90, een goedkoop compilatieprogramma met willekeurige bekendere Nederlanders, waarin alle platgetreden 90’s-paden werden bewandeld. Een grapje over vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, een anekdote over de begindagen van internetporno, een nostalgische terugblik op flippo’s: dat werk. Verder ging het nog maar eens over de impact van Big Brother (ja, dat was wat hè), en de kracht van All Stars (‘Hele leuke film’).

Gijs Rademaker bladert nostalgisch door een flippo-album. Beeld AVROTROS

Het is liefdeloze bulktelevisie, die een eerstejaarsstudent journalistiek na één 90’s-compilatie op YouTube in elkaar kan flansen. De bakermat van de vernieuwing bleek vooral een afgetrapte vloermat van goedkope nostalgieporno, primetime te zien op de zender van de toekomst.

Het leek niet erger te kunnen, maar toen moest Alles voor de bruiloft nog komen. Deze serie draait volledig om de niet bijster interessante werkdagen van ‘weddingplanners’ Nina en Susanna. Tijdens een stage op Ibiza ontstond hun droom voor het organiseren van bruiloften, en om onverklaarbare redenen moest die droom nu ook met het publiek worden gedeeld, want inspirerend. Of zoiets.

De openingsaflevering draaide om een stel dat een ‘relaxte bruiloft’ wilde op Mallorca. De meeste spanning zat in een discussie over de tafeldecoratie, want de bruidegom vond het allemaal te duur worden. Verder werd er vooral gediscussieerd over schone toiletten en tafelkleden. Ik waak voor een te hoge zuurgraad, maar na zo’n overdosis lichtzinnige onzintelevisie was het onmogelijk om níét cynisch te worden.

De kraamkamer lijkt verworden tot een soort sterfhuis, waar de capabele begeleiders allang zijn vertrokken, en een paar arme zielen belast zijn met de onmogelijke taak om de zender te vullen met ‘vernieuwende’ programma’s, die in de praktijk zelden het niveau van een gemiddelde vlog ontstijgen. Voor de kijker zijn de verschillen tussen NPO 3 en RTL 5 ondertussen steeds moeilijker te ontwaren.

De jaren negentig en weddingplanners gaan de kraamkamer niet redden. Hoogste tijd om terug te keren naar de tekentafel.