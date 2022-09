Nowhere levert het bewijs dat je ook met een versleten concept iets moois kunt maken ★★★★☆

Nowhere

De vijftiger André (Koen De Bouw) woont in een bouwkeet. Er staan maar een paar meubels in. Naast de keet ligt het pand dat hij voor een kennis aan het opknappen is. Het moet een café worden, al vraag je je af wie er op deze grimmige locatie aan de rand van de stad in vredesnaam naar het café wil gaan.

Het Vlaamse drama Nowhere (de aftiteling zet een streep tussen Now en here) bouwt razendsnel een geloofwaardige, melancholieke sfeer op. André is een harde werker die met zijn gedachten elders is. Zijn spartaanse omgeving lijkt een manier om zichzelf te straffen. Dat hij niet zo streng is als hij eruitziet, blijkt wanneer hij een jongen betrapt die probeert in te breken. Er zit onmiddellijk iets vaderlijks in Andrés stem.

De jongen, Thierry (Noa Tambwe Kabati), heeft een tamelijk grote mond en beweert dat hij 18 is. André biedt hem de kans het geld dat hij nodig heeft te verdienen met klussen. En zo begint een gezamenlijk traject dat, zoals dat in zulke verhalen gaat, tot verzoening en inzicht leidt.

Het aardige van Nowhere is dat de film zich in grote lijnen laat uittekenen (al zitten er nog een paar kleine verrassingen in) zonder dat dat ook maar enigszins een probleem is. De Vlaamse regisseur Peter Monsaert (Offline, Le ciel Flamand) levert het bewijs dat je niet altijd origineel hoeft te zijn om iets moois te maken. Want mooi is de film zeker.

Het zit ’m in het knappe spel van Koen De Bouw, die een prachtige rol neerzet als zachtmoedige binnenvetter. In scènes waarin eigenlijk niets uitgelegd hoeft te worden. En in de manier waarop ook minder belangrijke personages volledig overtuigen, zoals Andrés opdrachtgever Nico (Sebastien Dewaele) — zo’n niet echt aangename, maar ook niet door en door vervelende vent, die zichzelf niettemin heel wat vindt.

Ondertussen bouwt Monsaert kalmpjes toe naar een hoopgevende finale. Daarmee kiest hij alweer voor een route die vaak onbevredigend uitpakt — te gemakkelijk, te gezocht. Toch is het in dit geval volslagen logisch en oprecht ontroerend. Met Nowhere maakt Monsaert van een versleten concept iets bijzonders.