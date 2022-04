November Ultra klinkt als Adele in een wolk van pastelkleuren. Een grote belofte ★★★★☆

De Spaans-Franse zangeres November Ultra had in 2019 niet meer nodig dan wat covers van Radiohead en Sufjan Stevens, op haar social media, om een vaste schare fans aan zich te binden. Een door zangeres Camila Cabello in 2020 gedeeld TikTok filmpje met haar song Come Into Arms deed de rest: acht miljoen views en een contract bij Universal. Het is niet moeilijk te horen waarom de zangeres als grote belofte wordt gezien. Op haar debuut Bedroom Walls klinkt November Ultra als Adele in een wolk van pastelkleuren. Haar mijmeringen in het folky Soft and Tender zijn zacht als babywangetjes. En als contrast zingt ze soms in het Spaans met een vleugje vastberaden duende uit flamenco. Le Manège heeft die gedragen diepe zanglijnen van een chanteuse die weet dat er kracht schuilt in tederheid. Een beetje de kleindochter van Édith Piaf, altijd breekbaar maar nooit zwak.

Het album Bedroom Walls van November Ultra

November Ultra Bedroom Walls Pop ★★★★☆ Universal