November is John le Carré-maand bij de Volkskrant Leesclub

Een nieuwe maand, een nieuwe titel. Ditmaal valt de keuze op de postuum verschenen spionagethriller Silverview, de zwanenzang van de Brits-Ierse auteur John le Carré (1931-2020). Een grote naam die verder weinig uitleg behoeft. Thrillerfans zullen vast wel een paar van zijn titels hebben gelezen. Sterker nog: je hoeft niet eens thrillerfan te zijn om zijn werk te waarderen.

Hele generaties groeiden op met zijn zorgvuldig gecomponeerde oeuvre: 26 thrillers in zestig jaar. Als voormalig medewerker van de Britse inlichtingendiensten wist Le Carré waarover hij sprak. In zijn slotakkoord Silverview durft hij vragen te stellen over de moraliteit van het spionagewerk. Althans, volgens zijn jongste zoon Nick, die het boek bezorgde. Die stelling gaan we maar eens onderzoeken in de Volkskrant Leesclub – met onze thrillerrecensent Rob van Scheers als gids. Daarbij waaieren we uit naar Le Carré’s complete catalogus, met meesterspion George Smiley in een hoofdrol. En als het zo uitkomt zullen we ook de vele verfilmingen erbij pakken. Stof genoeg, bij de Volkskrant Leesclub is het Le Carré-maand. U vindt ons op Facebook.