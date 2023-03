‘Not All Is Lost’ van Davy Pieters gaat over zorgen voor elkaar en voor de planeet

‘Not All Is Lost’ van Davy Pieters.

Theatermaker Davy Pieters bouwt gestaag aan een krachtig, beeldend oeuvre waarin het menselijk lichaam zich verhoudt tot technologische innovaties. Bij Theater Rotterdam maakt ze een vierluik over de mens in de wereld van de toekomst: het zijn apocalyptische dystopieën waarin vaak wel nog een waakvlammetje van menselijke hoop flakkert.

In het eerste deel, Crispr, liet Pieters zich inspireren door de Crispr-Cas9-technologie, waarmee menselijke genen kunnen worden aangepast. Wat als we daarmee het verouderingsproces zouden kunnen stoppen, of ideale designbaby’s creëren? Die vraag, over waar het perfectioneren van de mens mogelijk toe leidt, leverde een verwarrende en ontroerende voorstelling op.

Begon Crispr bij de geboorte van de nieuwe mens, in Not All Is Lost zoomt Pieters in op de jongvolwassen levensfase. Centraal in deze beeldende performance staan begrippen als groei en vooral zorg: Not All Is Lost gaat over zorgen voor elkaar en voor de planeet. Want waar zorg ontbreekt, dreigen vergankelijkheid en verval.