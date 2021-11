Nostalgie en dronken vrolijkheid staan dicht naast elkaar op Irish Song ★★★★☆

Het begon met een hobby. Als volksmuziekliefhebber legde de Schot George Thomson (1757-1851) een verzameling van Ierse, Schotse en Welshe melodieën aan. Hij vroeg bijvoorbeeld Haydn en, toen die te oud was, Beethoven, om arrangementen. Liedteksten liet Thomson schrijven door dichters als Robert Burns en Lord Byron.

Een aantal van Beethovens zettingen van die Ierse liederen zijn opgenomen door het Belgische barokensemble Ricercar Consort en de Zweedse sopraan Maria Keohane. Het oorspronkelijke pianotrio als begeleiding is nu een zilverig barokensemble met een fluisterend harpje, waarop Beethovens verfijnde harmonisaties – hij nam het arrangeren bloedserieus – klinken als engelenzang. Keohane, puur en weemoedig, is de hoofdengel, vooral in het treurige The Massacre of Glencoe (de ene clan hakte de ander in de pan).

Nostalgie en dronken vrolijkheid staan dicht naast elkaar. In het Schotse The Miller o’ Drone snerpt de viool en stampt de voet. Weelderige voorslagen wervelen je oren in.

Ricercar Consort & Maria Keohane Irish Songs Klassiek ★★★★☆ Mirare