North Sea Jazz leidt, zoals het een goed festival betaamt, tot bakken keuzestress (die wordt beloond)

Diana Ross Beeld Ben Houdijk

‘Is dit een jazzfestival?’ Een van geluk stralende in schitterend rood gestoken Diana Ross stelt de vraag vrijdag aan het zwetende, opgewonden publiek in de grootste zaal van het Rotterdamse Ahoy complex. Daar kan het North Sea Jazz Festival na twee jaar afwezigheid weer plaatsvinden. Het is er bloedheet in de Nile, waar meer dan tienduizend bezoekers in kunnen. Lang niet iedereen die wil, kan naar binnen. Ross, die liet aankondigen een kwartier eerder te willen beginnen, blijkt anders dan gevreesd in topvorm.

Waar ze in de televisieregistratie van haar optreden op Glastonbury toch vooral vals klonk, zingt ze I’m Coming Out en het blokje Supremes-hits zoals dat hoort. En ze verrast ook door terug te grijpen naar haar rol als Billie Holiday in de film Lady Sings the Blues (1972) met de gloedvolle ballad Don’t Explain. Een cadeautje van Ross aan het North Sea Jazz-publiek, aan wie ze de natuurlijk retorische vraag stelde.

Dat North Sea Jazz nog altijd vooral een jazzfestival is, bewijst eerder vrijdagmiddag meteen al Gary Bartz (81). Hij omringt zich buiten, in de Congo-tent, met de jonge Engelse jazzband Maisha en speelt niet alleen prachtig, maar zingt af en toe ook nog heel breekbaar, zoals Lee Konitz dat in zijn late jaren veel deed.

Veel indruk maakt ook trompettist Ambrose Akinmusire, wiens spel vrijdagmiddag in de Madeira-zaal vooral in een ingetogen, bij vlagen ontroerende bluesmodus staat. Wat een fraaie ode oplevert aan de inmiddels overleden, vaste North Sea Jazz-gasttrompettist Roy Hargrove.

Je moest alleen wel even zoeken naar die nieuwe Madeira-zaal, want er is dit jaar, met onder meer het RTM Stage, een hele vleugel bijgekomen. Dit vergroot de verspreiding van het publiek, maar zorgt de eerste dag ook voor wat onrust. Er schort wat aan de bewegwijzering, en de plattegrondjes met de driedeling Uptown, Midtown en Downtown levert vooral verwarring op.

Maar een verbetering is het wel. De RTM Stage is een prima vervanging voor het oude, wat provisorisch met doeken afgeschermde Amazon-podium. Hier vindt vrijdag ook het enige zogeheten plus-concert van het weekend plaats; alleen voor Diana Krall moet extra worden betaald. De zangeres komt echter niet met band, omdat die deels door corona is getroffen. Sneu, maar stiekem ook wel fijn, want eigenlijk horen we Krall het liefst alleen, zingend achter de vleugel. En dat doet ze nog mooier dan gehoopt. Droevige liedjes uit het Sinatra-repertoire wisselt ze af met werk van Bob Dylan en For the Roses van Joni Mitchell, dat kippevel oplevert.

Erykah Badu Beeld Ben Houdijk

Dan ben je blij dat je de keuzestress (Akinmusire of de in Congo spelende Makaya McCraven?) even hebt bezworen door gewoon een uur lang naar Krall te luisteren. Dan maar geen masterclass van Herbie Hancock, de 82-jarige toetsenist die dit jaar artist in residence is, wat inhoudt dat hij elke dag in een andere formatie zal optreden.

Blijkbaar heeft iedere festivalganger zaterdag zijn optreden met vaste band aangekruist in het blokkenschema, want het zit een half uur voor aanvang al vol in de Amazon. Dat is de beveiliging ontgaan of ze hebben de mankracht niet om de ingangen te blokkeren. Het is er in ieder geval veel te vol als Herbie Hancock stipt op tijd met zijn band het podium betreedt. Hij ziet het rumoer vooraan, waar honderden mensen breeduit voor de eerste rijen stoeltjes met zittend publiek zijn gaan staan. Hij hoort het geroep om ‘zitten’ en ‘zakken’ uit de zaal en je ziet hem denken: ik kom hier nu voor het dertigste jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.

Zijn woorden – ‘Let’s have some fun, not fighting’ – werken. Het rumoer verdwijnt en fun wordt het. Hancock bestrijkt alle facetten uit zijn immense oeuvre, speelt zowel krachtig piano als ruimtelijke synths, geeft de in Benin geboren gitarist Lionel Loueke de gelegenheid om een lesje Afrikaanse jazz te geven en voert zijn band door een fraaie versie van een door zijn trompettist Terence Blanchard gearrangeerde Footprints van Wayne Shorter. En natuurlijk is daar tot slot de keytar, die al zo verleidelijk achter Hancock lag. Even de tijd nemen voor de juiste instellingen – heerlijk, de rust die de man nog altijd uitstraalt – en dan zijn ze daar de eerste zompige funknoten van Chameleon, een heuse jazzklassieker uit de jaren zeventig die de moeite van het lange wachten alleen al waard is.

Nile Rodgers & Chic Beeld Ben Houdijk

Wel jammer dat we daarvoor iets eerder bij het optreden van Hancocks drummende generatiegenoot Eric Ineke weg moesten. Ineke speelde met zijn jonge band de muziek van Frans Elsen (1934-2011), die onlangs werd uitgebracht. De Noorse cyclus leende zich prima voor open improvisaties door onder anderen saxofonist Benjamin Herman in de rol van Piet Noordijk.

North Sea Jazz leent zich uitstekend voor dit soort gelegenheidsformaties. Zo was er tegelijkertijd ook nog het programma Han 80, waarin de verjaardag van drummer Han Bennink door onder meer de generaties jongere Ben van Gelder (sax) en Reinier Baas (gitaar) werd gevierd.

Nederlandse jazz is ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd, dankzij bijvoorbeeld saxofonist Tineke Postma. Sinds een paar maanden kan ze eindelijk haar prachtige album Freya (2020) op de podia brengen. Zaterdagavond speelt ze voor het eerst met de Amerikaanse jazzpianist Kris Davis, en dat blijkt een combinatie die naar meer smaakt. Beide muzikanten zoeken voortdurend naar noten en harmonieën die nooit voor de hand liggen, maar ook niet gezocht moeilijk zijn.

Het hedendaagse optreden sluit eigenlijk ook prima aan bij de route langs ‘oude legendes’ die voor Postma te maken was. In een paar uur tijd speelden, verdeeld over het zalencomplex, drie vedettes die de geschiedenis van de jazz mede hebben vormgegeven. Allen hebben behalve hun hoge leeftijd (80 jaar of ouder) ook een cruciale rol als begeleider van Miles Davis gemeen. Om zaterdag bij Hancock te beginnen, dan naar gitarist John McLaughlin te gaan en je te vergapen aan niet alleen zijn even briljante als lucide spel maar ook aan dat van zijn band en te eindigen bij de 85-jarige bassist Ron Carter heeft iets van een bedevaart.

Alleen leven al deze muzikanten, aan wie we ook nog Gary Bartz kunnen toevoegen, niet alleen nog, ze blijven zoeken naar nieuwe jazzpatronen en doen dat met zichtbaar plezier. Carters drummer mocht dan bevangen zijn door het virus, van afzeggen was geen sprake. Dan maar als trio spelen in de ramvolle Madeira. Piano, bas en tenorsax (Jimmy Greene) voeren zonder onderbreking van Mack the Knife langs vele standards. Heel elegant en ingetogen, niemand die de drummer mist, want eigenlijk willen we vooral Carter horen.

Michael Kiwanuka Beeld Ben Houdijk

Daarna slaat toch weer die keuzestress toe die hoort bij een goed festival. Blijven we bij Postma of gaan we naar Erykah Badu? We hebben van soulfolkzanger Michael Kiwanuka eerder nét genoeg gezien om vast te stellen dat hij zijn plaats in de grootste zaal waarmaakt. Maar verder hebben we nog te weinig soulklanken gehoord.

Dus toch maar iets te laat naar de Nile, maar net op tijd voor de entree van de notoire laatkomer Badu. Ze is in vorm. Haar stem is soepel en soulvol. De typerende muzikale mix van hiphop en soul wordt aangescherpt door een sterke band, alleen hoeven die bandleden niet twintig minuten lang te worden voorgesteld, zoals Badu meent te moeten doen.

Zonde, maar de behoefte aan meer soul wordt snel en niet ver van de Nile ingelost in de Congo, waar Yola heel traditioneel, maar erg sterk zonder fratsen soul met country combineert.

En dan weer rennen naar boven, want niemand die de vraag van Ross zó met een volmondig ja beantwoordt als tenorsaxofonist James Brandon Lewis, een discipel van John Coltrane, die tegen middernacht, wanneer Nile Rodgers met Chic de hitmachine aanzet, met sterk eigen repertoire alle ruis wegblaast.