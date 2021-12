Norah Jones biedt op I Dream of Christmas terloops alles wat een fijne kerstplaat nodig heeft ★★★★☆

Tijdens de tweede opeenvolgende Kerst ‘met beperkingen’ kunnen we wel een beetje troost gebruiken, nietwaar? Die vinden we bij Norah Jones, die ons op I Dream of Christmas zacht, zoet en sensueel toezingt over mooie, lome, maar nooit te ouwelijke jazzarrangementen.

Het leuke aan Jones’ kerstalbum (dertien liedjes, op een platform als Spotify een paar meer) is dat het tamelijk clichéluw is: Winter Wonderland en White Christmas zijn hier de enige stukgezongen evergreens. Een levenslustige dumdum-bas pompt warempel nieuw leven in het laatstgenoemde lied.

Daarnaast koos ze zes bestaande kerstsongs, maar niet de meest voor de hand liggende, en schreef ze er zes nieuwe bij. Die behoren tot de fijnste liedjes op dit warmbloedige album, zoals Christmastime, het lieflijke tussenwerpsel It’s Only Christmas Once a Year en (o coronamelancholie) You’re Not Alone.

Zo biedt Jones heel terloops alles wat een fijne kerstplaat nodig heeft: beetje nieuw, beetje klassiek, een glimlach (Run Rudolph Run), wat ontroering en veel knusheid en warmte. Deze muzikale omhelzing mag op repeat.

Norah Jones I Dream of Christmas Jazz/Pop ★★★★☆ Blue Note/Universal