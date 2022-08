Daniel Kaluuya in Nope.

De filmgeschiedenis barst van de beelden die tot op het moment van hun schepping onmogelijk leken. In 1878 publiceerde Eadweard Muybridge zijn baanbrekende, later ook geanimeerde fotoserie The Horse in Motion, die aantoonde dat een paard in galop volledig losraakt van de grond, zij het niet wanneer de benen uitgestrekt zijn, zoals vaak werd gedacht, maar ingetrokken onder de romp – iets wat met het blote oog onzichtbaar blijft. Op een van Muybridges paarden zit een zwarte jockey, terwijl het nog eens bijna honderd jaar zou duren voordat Sidney Poiter de allereerste mainstream-Hollywood-western rond zwart hoofdpersonages realiseerde (Buck and the Preacher uit 1972, met Poitier en Harry Belafonte in de hoofdrollen).

Anno 2022 kan elke visuele inval analoog of digitaal worden verwezenlijkt. Een landhuis, overspoeld door een stortregen van bloed. Een lege schoen, kaarsrecht balancerend op de hak. Toch bestaat het onmogelijke beeld nog steeds. Het filmpje dat definitief bewijst dat onze planeet wordt bezocht door aliens, is nog altijd niet gemaakt.

Klinkt wellicht als een arbitraire opsomming, totdat je Jordan Peeles Nope ziet. Alle bovengenoemde beelden en shots vinden hun plek in dit meeslepende, soms bijna experimenteel te noemen onheilsspektakel, waarin paardentrainer OJ Haywood (Daniel Kaluuya, overrompelend flegmatiek) en zus Em (een ogenblikkelijk innemende Keke Palmer) hoogst bizarre dingen meemaken op de Californische ranch van hun vader (Keith David): waarom valt voortdurend de elektriciteit uit? Wat is dat kermende geluid in de lucht? Kan het kloppen dat die ene wolk al maanden stilstaat?

Met Get Out (2017) en Us (2019) profileerde Peele zich als een hoogst eigenzinnige cineast die het racisme en klassenonderscheid van de Amerikaanse maatschappij blootlegde in uiterst gelaagde horrorfilms. Nope, Peele’s beste film tot nu toe, valt niet zomaar te typeren. Horror, western, monster movie, Nope is het allemaal, en toch ook niet; de film behandelt urgente thema’s, maar doet dat opvallend omfloerst, vertrouwend op het interpretatie- en associatievermogen van het publiek.

(Oog)contact is een cruciaal motief in Nope, niet alleen tussen mensen maar ook tussen mens en dier, tussen aardling en alien en tussen personage en toeschouwer. Neem alleen al die huiveringwekkende openingsscène, waar een bebloede chimpansee op een televisieset friemelt aan een lijk en vervolgens, vlak voordat het beeld overgaat op zwart, recht in de camera kijkt. De hele film, en nog lang daarna, kun je blijven puzzelen wat de chimpansee-scènes met de rest van de plot te maken hebben.

Zintuigen

De film zit tjokvol details die je hersens doen kraken. Tegelijkertijd is Nope, van het camerawerk en de muziek tot het voortreffelijke sound design, absoluut een film voor de zintuigen. Eentje die zich schaart in de traditie van de blockbusters uit de jaren tachtig, vol Spielberg-achtige shots van personages die angstig en gehypnotiseerd naar de lucht kijken. Zeldzaam mooi en opwindend hoe de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema die blik volgt of juist anticipeert en hoe in het nachtelijke wolkendek de volle maan tevoorschijn glipt vanachter het wegschietende silhouet van – ja wat, eigenlijk?

Bij het oplossen (en uitbuiten) van dat raadsel krijgen OJ en Em hulp van een opdringerige technicus (Brandon Perea) en een excentrieke cameravirtuoos (Michael Wincott), terwijl er ook een link lijkt te zijn naar het nabijgelegen westernpretpark van ex-televisiester Ricky Park (Steven Yeun). Peel verbindt het allemaal handig aan elkaar, al begint het geheel een beetje te wankelen in de breed uitgesponnen finale.

Geen punt: wat Nope dan aan samenhang verliest, wint hij zonder meer aan schoonheid en pure filmische opwinding. Probeer na afloop maar eens te beschrijven wat je zag, zoals het raasde, bulderde en waaierde over de bergen. Alleen al voor die onmogelijk mooie beelden mogen we Jordan Peele en co eeuwig dankbaar zijn.