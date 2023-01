Noorderslag bewijst dat de bandjescultuur weer tot leven is gekomen

Personal Trainer op Noorderslag 2023. Beeld Bart Heemskerk

Dat Noorderslag iets goed te maken had, merkte je zaterdag niet alleen aan het popelende publiek (uitverkocht), de vroege aanvangstijd (vijf uur ’s middags) en het zwaarbeladen programma (vijftig acts in acht zalen). Bij aanvang van popjaar 2023 moesten in Groningen zaken worden rechtgezet die waren kromgetrokken na de pandemiejaren. Noorderslag, al vanaf 1986 het belangrijkste festival voor Nederlandse pop, werd twee keer afgelast en gedegradeerd tot streamingfestival. En dat werkte nu nog door in het programma.

Zo verscheen in de Grote Zaal van het zalencomplex De Oosterpoort bij wijze van verrassing de band Di-rect, die vorig jaar de Popprijs won en dat graag nog even in bijzijn van publiek wilde vieren met een levenslustige rockshow. En ook de uitreiking van de nieuwe Popprijs, vaste prik op Noorderslag, leek geïnspireerd door het luchtwegvirus dat de popmuziek in 2020 in elkaar liet donderen. De Haagse band Goldband won, omdat die volgens de jury van de prijs symbool stond voor de herwonnen vrijheid na de lockdowns. Het woord ‘knaldrang’ kwam weer voorbij.

Elephant op Noorderslag 2023. Beeld Siese Veenstra

Noorderslag voelde dankzij de voorafgaande ellende ook extra voornaam. Het festival wil elk jaar een graadmeter zijn voor de Nederlandse pop: laten zien wat er speelt, welk talent in aantocht is en tegen welke trends we aanlopen. En de temperatuur was dus al even niet gemeten, want bij al die goedbedoelde livestreams zie je nu eenmaal niet wat een popshow losmaakt in een dampende Marathonzaal of Kelder van De Oosterpoort.

Noorderslag bewees zaterdag dat vooral de bandjescultuur weer tot leven is gekomen. Vanaf de aftrap tot het eindsignaal bestormden ouderwetse vriendenclubs de podia: bandjes van vier, vijf of zes musici sterk, liefst behangen met een ook al zo ouderwetse gitaar. Domineerden de afgelopen jaren de singer-songwriters, de hiphop en het Nederlandstalige repertoire, nu was het weer tijd voor zoemende versterkers en dus rock, postpunk en indie. En misschien waren al die bands, naast die ‘knaldrang’ van de Popprijswinnaar, nog wel meer een belichaming van de herwonnen vrijheid. We mogen weer samen muziek maken en beleven, in plaats van op de slaapkamer.

Joost op Noorderslag 2023. Beeld Siese Veenstra

Het niveau van de nieuwe Nederlandse gitaargolf was hoog. De Maastrichtse band Solomon bijvoorbeeld liet intense en onheilspellende rock door de Marathonzaal ronken, bij de donkere en dramatische zangstem van Koen de Witte en een knappe leadgitaar die duidelijk ook iets te vertellen wilde hebben. Een volslagen onbekende band die een volle zaal drie kwartier aandachtig en in stilte laat luisteren: dat is knap, zeker op het altijd erg rumoerige Noorderslag.

De gitaren van de Rotterdamse band Elephant waren daarna een stuk minder zwaarmoedig, maar net zo daadkrachtig. De prikkelende indieliedjes gaven een aangenaam lentegevoel dankzij de driestemmige zang en vooral de heerlijke, door de tremolo getrokken surfsound van de gitaristen.

Er kwam maar geen einde aan het gitaargeweld en dat is op Noorderslag de laatste edities echt anders geweest. De Amsterdamse band Marathon liet in de gelijknamige zaal horen dat de inmiddels behoorlijk uitgewoonde postpunk tóch weer net even anders kan klinken en bloedmooie liedjes kan verwekken.

Goldband neemt de Popprijs 2022 in ontvangst. Beeld Ben Houdijk

De stadsgenoten van Cloud Cafe stampten de gitaareffecten aan en speelden folkrock in de geest van het grote Amerikaanse indiewonder Big Thief: prachtige, zangerige vocalen van Tara Wilts, weer van die uitmuntende en doordachte songs en opnieuw een volle en aandachtige zaal, die hier duidelijk iets aan het ontdekken was.

En dan volgde nog de nationale indiefavoriet Personal Trainer, die de foyer aan het dansen kreeg op de strakke en literaire punk van dat bijzondere en hyperaanstekelijke album Big Love Blanket.

Bij al deze ontketende bands hoorde je het verleden maar zag je ook een mooie toekomst, muziek van de lange adem. En die stond tegenover de Nederlandstalige gevoels- en feestmuziek van zangeres S10 en bijvoorbeeld YouTube- en popfenomeen Joost, die de grootste Oosterpoortzalen bespeelden, eigenlijk al als veteranen. S10 zei het zelf ook maar even: ‘Ik ben 22, maar ik sta hier al voor de vierde keer. Bizar. Ik heb hier inmiddels een hele schoolopleiding lang gestaan.’

S10 op Noorderslag 2023. Beeld Siese Veenstra

Die ervaring was ook voelbaar in haar optreden. S10 trad op met een straffe band, met toetsen, drums en alweer gitaar. Maar zelfs bij het net iets te hard rammende slagwerk wist Stien den Hollander de aandacht toch op haar persoonlijke en diepzinnige teksten gericht te houden. Wat een geweldige en charismatische performer is zij toch. Ook van S10 weet je na haar zoveelste Groningse show dat zij de Nederlandse pop nog jarenlang gaat verrijken.

Noorderslag had ook nog een bijzondere comeback in de aanbieding. Die zette aan het denken. Zangeres Caroline Esmeralda van der Leeuw, voorheen bekend van de band Caro Emerald, speelde met haar nieuwe project The Jordan, even voor de release van een eerste album. En al won Caro Emerald de Popprijs van 2010, mede dankzij internationaal hitsucces (A Night Like This): op Noorderslag moest zij hard aan de bak om het publiek in haar liedjeswereld te trekken.

The Jordan met leadzangeres Caroline van der Leeuw treedt op tijdens Noorderslag 2023. Beeld ANP

The Jordan speelde licht rockende pop, die ook weer deed denken aan de wat diepere muziekgeschiedenis en vooral de ambachtelijk geproduceerde pop van de jaren tachtig. Van der Leeuw had een klasseband om zich heen staan, maar in de Kleine Zaal van de Oosterpoort drong uiteraard die waanzinnig mooie stem van de frontvrouw zich weer naar voren. Zij zong zo goed, dat je elk woord van haar broeierige, nog te verschijnen nummer Catwalk wilde volgen. Maar dat lukte niet, omdat het publiek in de toch al halflege zaal er op oorlogssterkte doorheen stond te ouwehoeren: een Nederlandse podiumziekte waarvoor helaas nog geen vaccin is ontwikkeld.

Heldendom uit het verleden bood ook op Noorderslag dus geen garanties voor de toekomst. Maar wie door de bomen het bos zag, weet dat we ook van The Jordan nog veel plezier gaan beleven.

Popprijsprobleem: Eefje de Visser, S10 of toch Goldband? Hoe moet een helse klus zijn geweest voor de jury van de Popprijs. Wie roep je uit als winnaar van de belangrijkste prijs voor de Nederlandse popmuziek, na krankzinnige jaren die diezelfde popmuziek op zijn kop hebben gezet? In 2021 werd geen prijs uitgereikt vanwege de corona-ellende. Een slechte keuze, want de sector had juist dat jaar een steun in de rug kunnen gebruiken. Bovendien had zangeres Eefje de Visser dat jaar alle recht op de eervolle beloning: haar album Bitterzoet uit 2020 was het beste dat de Nederlandse pop in jaren was overkomen en haar shows vóór corona waren uniek en onvergelijkbaar goed. Daarna volgde nog de opmars van de vrouwelijke singer-songwriters die Nederland door de crisis heen zongen, van S10 tot Froukje. Je kunt het als jury moeilijk onopgemerkt voorbij laten gaan, maar toch besloot het gezelschap van muziekprofessionals de Popprijs 2022 toe te kennen aan een band die ons juist weer uit de misère had gezongen. De Haagse band Goldband werd een fenomeen ná de lockdowns en zette met vooral liedjes van de hitplaat Betaalbare romantiek zo’n beetje alle herboren popfestivals in vlammen. En juist die revitalisering van de geplaagde sector wilde de Popprijsjury vieren. ‘De Popprijs gaat naar de belichaming van de knaldrang, van het doorbreken van de regels en de restricties’, las presentator en dj Vera Siemons voor uit het juryrapport, in de Grote Zaal van de Oosterpoort. Het publiek toonde zich begripvol en zong de door Goldband vertolkte hit Noodgeval daarna blijmoedig mee. Het aan de uitreiking voorafgaande relletje rond Goldband, dat ontstond nadat bandlid Milo Driessen bij een optreden op festival Eurosonic op het podium coke had gesnoven, was in de Oosterpoort alweer vergeven en vergeten – al zal de kwestie op sociale media wel blijven rondzingen. De boosdoener bood na de feestelijkheden in Groningen vast zijn verontschuldigingen aan, in een interview met radiozender 3FM. ‘Ik kan er heel duidelijk over zijn’, zei Driessen zaterdagavond. ‘Ik had het niet moeten doen. Ik heb het wel gedaan.’