Noordbrabants Museum door het stof vanwege deal met voormalig directeur

De tuingalerij van het Noordbrabants Museum. Beeld Thea van den Heuvel/DAPh

De raad van toezicht van Het Noordbrabants Museum erkent dat er fouten zijn gemaakt rond het adviseurschap van Charles de Mooij. In een persbericht over zijn terugtreden als directeur stond niet dat hij nog drie jaar zou aanblijven als adviseur, waarvoor hij een riante vergoeding krijgt.

‘Het is ongelukkig dat in het persbericht de suggestie is gewekt dat De Mooij bij het museum zou vertrekken’, zegt voorzitter Eric van Schagen van de raad van toezicht. Hij erkent dat de 750 duizend euro die in 2021 voor de ‘seniorenregeling’ van De Mooij was gereserveerd, niet ten laste van het Ambitiefonds van het museum had mogen komen. De raad van toezicht werd hiervoor, zo onthulde de Volkskrant vorige week, op de vingers getikt door de provincie Noord-Brabant.

De provincie had bijgedragen aan de oprichting van het zogeheten Ambitiefonds en ontdekte vorig jaar in het jaarverslag van het museum dat daaruit zonder opgaaf van reden 750 duizend euro was gehaald. Toen bleek dat dit geld was uitgetrokken voor het adviseurschap van De Mooij, tekende het provinciebestuur bezwaar aan omdat dit niet zou passen bij de doelstellingen van het Ambitiefonds. De raad van toezicht haalde daarna bakzeil. Tegen de Volkskrant zegt Van Schagen nu dat de onttrekking aan het Ambitiefonds ‘niet de goede keuze is geweest’.

Van Schagen trad op 1 januari 2022 aan als voorzitter van de raad van toezicht, drie dagen voordat het persbericht werd uitgebracht over het terugtreden van De Mooij als directeur. In 2021 had de toenmalige raad van toezicht goedkeuring verleend aan diens driejarig adviseurschap. Hoewel Van Schagen niet bij het persbericht en de overeenkomst met De Mooij was betrokken, gaat hij met zijn raad van toezicht de gebeurtenissen evalueren. ‘De fouten kunnen zeker worden aangerekend. Of dit betekent dat je daar conclusies aan moet verbinden, dat hebben we nog niet met elkaar besproken.’

Doordat de regeling met De Mooij niet mocht worden betaald vanuit het Ambitiefonds, komt die nu ten laste van de algemene reserve. Volgens Van Schagen worden de kosten over een aantal jaren uitgesmeerd. De financiële positie van het museum staat al­ ­onder druk doordat de energierekening met 460 procent is gestegen en de provinciale subsidie vanaf volgend jaar met 200 duizend euro wordt gekort.

De raad van toezicht blijft echter achter de regeling met De Mooij staan, die volgens Van Schagen ook moeilijk juridisch is aan te vechten. ‘Je kunt de regeling niet eenzijdig terugdraaien. We denken ook dat het werk dat hij levert als adviseur waarde heeft voor het museum en dat daar een vergoeding tegenover staat die je in de kosten mag en moet meenemen.’

Met medewerking van Erik Verwiel.