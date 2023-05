De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: we moeten de samenleving niet op kosten jagen.

Vooropgesteld: we hebben het hier niet slecht in Toscane. Het is een mooie club vrienden en familie bij elkaar en als we de parkeerplaats van de riante villa inspecteren kunnen we niet anders dan concluderen dat we prima hebben geboerd. En begrijp ons goed: we vinden het totaal geen probleem om ons steentje bij te dragen aan de samenleving. Maar toch, onder het genot van antipasti, primi, secondi en vooruit, een uitstekend wijntje ontstaat wel eens discussie over de mate waarin.

Over een ding zijn we het roerend eens: de tijd van gratis geld is voorbij. We kunnen niet langer verwachten dat de overheid alles voor ons oplost. Het feit dat we het goed voor onszelf hebben geregeld mag bovendien niet betekenen dat wij nu alles moeten oplossen voor mensen die dat hebben nagelaten. We moeten daarom voorkomen dat de belastingen omhoog gaan, want dan komt de rekening toch weer bij ons te liggen. Dan is het eerlijker om te snijden in de publieke voorzieningen. Waarom zou ik als kinderloze bijvoorbeeld moeten betalen voor de kinderopvang van het kroost van de anderen aan tafel? En waarom moeten zij bijdragen aan betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen, terwijl ze zelf nooit de trein pakken? Dat voelt niet goed.

De oudste aan tafel neemt het woord: ‘We hoeven ons niet te schamen voor het feit dat we de schaapjes op het droge hebben. Daar hebben we hard voor gewerkt en zo niet, dan heeft iemand in onze familie dat wel gedaan. Maar je moet nooit zeggen dat je niet wil betalen. Dan vinden mensen je asociaal, overigens geheel ten onrechte. Je kunt beter zeggen dat je de samenleving niet op kosten wil jagen. Daarmee zeg je hetzelfde, maar het klinkt een stuk medemenselijker.’