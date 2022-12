Nooit van Schiller gehoord, maar alles van Tarzan gelezen

Standbeeld van Johann Wolfgang von Goethe in Frankfurt am Main. Beeld Getty

Noordzee, 6 december 1946

Het Kanaal was kalm. In Amsterdam is het grootste deel van de reizigers van boord gegaan, Vlamingen. Nu, in onze laatste etappe over de Noordzee, zijn we met nog maar nauwelijks honderd passagiers, het grootste deel Amerikaanse vrouwen en kinderen. We hebben bewegingsruimte, zeer aangenaam. Die jonge army-vrouwen doffen zich op, ofschoon slechts weinigen van hen al in Bremerhaven worden opgehaald, de meesten van hen zullen hun mannen pas overmorgen in hun garnizoenen kunnen omhelzen.

Ze zijn knap om te zien, vol verwachting en opwinding, met grote ogen, naïef, goedhartig en vreselijk onwetend.

Een van de officiersvrouwen, een charmante New Yorkse van halverwege de dertig, heeft nog nooit van Thomas Mann of Einstein gehoord, en van de grote mannen van haar eigen land kent ze alleen Lincoln en Washington. Jefferson, Walt Whitman, of wie ook verder in onze vriendschappelijke gesprekken voorzichtig ter sprake kwamen, zeiden haar en de andere jongedames niets.

Van de klassieke schrijvers had ze alleen Maupassant weleens geprobeerd, en die vond ze ‘onfatsoenlijk’. Ze gaf de voorkeur aan Tarzan. ‘Ik heb al zijn avonturen gelezen’, verklaarde ze enthousiast.

Van Heine en Schiller had niemand ooit gehoord. Van Goethe wisten ze niet zeker of het een beroemde generaal of een politicus was. En dit zijn dus degenen die Duitsland moeten gaan leren wat humaniteit is.