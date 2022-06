Nooit eerder in Nederland vertoond: Internationaal Theater Amsterdam in de openlucht

Theatergroep ITA repeteert 'The Damned', naar Luchino Visconti, in het Amsterdamse Bostheater. Beeld Pauline Niks

Het kan zomaar gebeuren dat de argeloze fietser in Amsterdam dezer dagen voorbij wordt gezoefd door een beroemd acteur als Hans Kesting of Marieke Heebink. Van hun werkgever Internationaal Theater Amsterdam (ITA) kregen zij en hun collega’s namelijk een hippe elektrische swap-fiets te leen. Daarmee rijden ze nu bijna dagelijks vanuit hun huis in de stad naar het Amsterdamse Bos. Waar het ITA- acteursgilde normaal gesproken in de gerieflijke schouwburg op het Leidseplein speelt, staan ze vanaf deze week in weer en wind in het theater van het Amsterdamse Bos.

Bijzonder, want in Nederland is het nog nooit eerder vertoond: ITA in de openlucht. En wat ook bijzonder is: ze spelen daar de voorstelling The Damned, naar de film La caduta degli dei (1969) van de Italiaanse grootmeester Luchino Visconti. Meestal worden de zomers in het Amsterdamse Bostheater gevuld met zomerzotheden als Drie musketiers of Shakespeariaanse romantiek in stukken als Romeo en Julia en Driekoningenavond, maar ITA koos dit jaar voor zwaardere kost.

The Damned gaat over een Duitse familie van staalproducenten – vrij gemodelleerd naar de familie Von Krupp – die ten onder gaat aan het heulen met de nazi’s en onderling wantrouwen en verraad. Zoals vaker bij Visconti borrelen onder de oppervlakte opgekropte seksuele verlangens en ondermijnen troebele onderstromen de onderlinge familieverhoudingen. Het begint allemaal met een verjaardagsfeest en de tragedie eindigt uiteindelijk in Dachau.

ITA-acteurs Majd Mardo, Bart Slegers, Maria Kraakman en Bart Bijnens in het Amsterdamse Bostheater. Beeld Pauline Niks

De film leidde destijds tot veel opschudding vanwege de explosieve inhoud en de expliciete seksuele aberraties. Maar regisseur Visconti oogstte ook bewondering omdat hij barokke opera-elementen wist te combineren met verwijzingen naar Shakespeariaanse familietragedies. In film en voorstelling herken je wat familiaire machtsspelletjes betreft veel Shakespeare: Macbeth, maar ook King Lear, en Hamlet natuurlijk, zeker vanwege de nogal incestueuze moeder-zoonverhouding.

De theaterversie van The Damned ging in de zomer van 2016 in première tijdens het Festival d’Avignon en werd geregisseerd door Ivo van Hove bij de Comédie Française, Frankrijks grootste theatergezelschap. Daarna volgde een zegetocht langs theaters in Parijs, Londen en New York. Nu is Van Hoves thuisstad aan de beurt, in een remake met de eigen ITA-acteurs. Speciaal gemaakt voor het openluchttheater van het Amsterdamse Bos, waar het publiek normaal gesproken in zomersfeer naartoe gaat, niet zelden met een fles rosé en een goedgevulde picknickmand. Zo’n heftige voorstelling op die plek, het lijkt een gok.

Van Hove: ‘Het is een belachelijk idee te denken dat het grote publiek niet geïnteresseerd is in kwaliteit. Het publiek komt echt niet alleen maar voor entertainment. Ik hoop dat onze voorstelling op een bepaalde manier ook entertainment biedt, maar dan in combinatie met een belangrijk onderwerp. Ik ga niet anders doen dan ik normaal doe, ik ben al lang voorbij het punt dat ik tegemoet wil komen aan wat een publiek al dan niet zou aankunnen. Trouwens: onze serieuze voorstellingen trekken ook goedgevulde zalen. We zullen zien hoe het uitpakt, maar ik ben er niet bevreesd voor.’

Al langer denken Van Hove en ITA na over spelen in het openluchttheater om een breder publiek te bereiken. Maar daarnaast is er nog een reden om dit avontuur aan te gaan. Van Hove: ‘Het mooie van het spelen in de openlucht is dat je moet toelaten dat de omgeving een groot deel van de set wordt. Als je accepteert waar je bent, in dit geval een prachtig bos, dan heeft de locatie een enorme meerwaarde.’

Maria Kraakman tijdens repetities van 'The Damned' in het Amsterdamse Bostheater. Beeld Pauline Niks

The Damned is gemaakt vanuit precies hetzelfde concept als dat in Avignon. De Comédie Française is coproducent en leverde de decorstukken en de set aan. Ook Van Hoves vaste creatieve team werkt weer mee: Jan Versweyveld (scenografie), An D’Huys (kostuums) en Tal Yarden (video) en Eric Sleichim (muziek en sounddesign). Is het voor een regisseur nog wel een artistieke uitdaging, opnieuw werken aan iets wat al eerder is gemaakt?

Van Hove: ‘Ik vind het heerlijk om de voorstelling weer op te pakken, met mijn eigen acteurs dit keer, en heerlijk om die muziek weer te horen. Maar wij doen dit ook omdat The Damned zes jaar na de première nog betekenisvoller is geworden. Visconti heeft in zijn film iets aangeraakt wat nog steeds actueel is. Een invloedrijke industriële familie gaat een verbond aan met een extreem-rechts regime, puur uit financiële belangen. Dat is wat er nu in de hele wereld aan het gebeuren is, ook met de oorlog in Oekraïne. We maken ons druk om gas, graan en olie, terwijl er een gruwelijke oorlog woedt. Het gaat om een vorm van politiek extremisme en het gevaar daarvan, dat iedereen herkent.’

Van Hove heeft al vaker remakes van eigen voorstellingen gemaakt, zoals A View from the Bridge, Hedda Gabler en onlangs nog La voix humaine in Londen. Hij doet dat alleen bij voorstellingen die hem en zijn partner Jan Versweyveld bevallen en die nog van belang zijn. Van Hove: ‘Wat dat betreft is The Damned een evergreen, die kun je over tien jaar nog spelen.’

Regisseur Ivo van Hove tijdens een repetitie van 'The Damned' in het Amsterdamse Bostheater. Beeld Pauline Niks

Dat Van Hove destijds door de Comédie Française als gastregisseur werd gevraagd, was voor hem een verrassing. Eigenlijk wilde hij daar helemaal niet werken, vanwege het ouderwetse, zeg maar gerust oubollige imago van dit Parijse gezelschap dat vooral Franse klassiekers speelt. Toen het om Avignon bleek te gaan, hapte hij toe. Dat is toch wel wat elke regisseur minstens één keer in zijn leven wil: een voorstelling maken voor de cour d’honneur van het pauselijk paleis in Avignon. Hij kreeg bovendien de vrije hand in het kiezen van een stuk, en dat werd dus The Damned. Een filmbewerking, voor de Comédie iets totaal nieuws. Wat volgens Van Hove ook een mirakel was: de klassiek geschoolde Franse acteurs gingen helemaal mee in dit ongewisse avontuur.

Van Hove: ‘De eerste repetitiedagen heb ik alleen maar gewerkt aan de opkomsten en afgangen, voor de spiegel zitten en het kostuum aantrekken. Ik wilde laten zien dat mijn manier van werken meer performance-art is dan toneelspelerij. Na drie dagen kwam een van de topacteurs naar me toe en zei: ‘Ivo, hier hebben wij zo lang op moeten wachten.’ Daarna is het vlekkeloos gelopen.’

De Comédie Française is nu coproducent van de Amsterdamse The Damned en vanuit Parijs wordt alle medewerking verleend. Voor de ITA-acteurs is Van Hoves aanpak gesneden koek en ze vonden het reuze-interessant de stap naar buiten te zetten. Maar ja: het weer, de regen, de wind. Van Hove laat op zijn telefoon een foto zien van verzopen acteurs in plastic poncho’s; gisteren heeft het tijdens de repetities de hele dag geregend.

Het terrein rondom het theater lijkt intussen wel een nomade-dorp. Overal portakabins, containers met de namen van spelers erop, mobiele kleedkamers, opslagruimten, kap- en grimesalons, kledingrekken. In Het Boshuis worden de maaltijden geserveerd, uit de schouwburg is de keukeninventaris meegenomen, inclusief kok Ingrid. Tussen de repetities door krioelt het er van toneelspelers, muzikanten, figuranten, cameramensen, kinderen, technici en productieassistenten. Actrice Janni Goslinga loopt in badjas heen en weer, Hans Kesting komt even buurten bij de verslaggever. ‘Ik heb hier nog nooit van mijn leven een voorstelling gezien. Meestal spelen ze iets komisch, toch? Benieuwd hoe dit zal vallen.’

Overeind blijven onder alle mogelijke weersomstandigheden, dat zal voor de productiemedewerkers de komende weken de voornaamste opgave zijn. Michiel van Schijndel en Inge Zeilinga zijn daarvoor verantwoordelijk. Voordat ze aan deze klus begonnen kregen ze een rondleiding door het Amsterdamse Bostheater. Dat heeft het enthousiasme aangewakkerd.

Van Schijndel: ‘In Avignon schijnt de hele dag de zon en is het ’s avonds nog 30 graden, in Nederland ligt dat totaal anders. Hier hebben we te maken met allerlei weersomstandigheden en alles moet waterbestendig zijn. We werken met heel veel camera’s en gevoelige licht- en zendapparatuur. De camera’s hebben nu een vast parapluutje erboven en er zijn parasols voor de muzikanten.’

Repetitie van 'The Damned' door ITA in het Amsterdamse Bostheater. Beeld Pauline Niks

Zeilinga: ‘Wij zijn de luxe van de schouwburg gewend. Maar met het hele circus van ITA gaan we natuurlijk vaak op pad, ook naar het buitenland. Zo stonden we al met The Fountainhead en De dingen die voorbijgaan in de buitenlucht in Avignon. Gisteren hadden we een flinke bui en die hadden we net nodig om ervaring op te doen en stappen te kunnen zetten. De geluidstechnicus was blij dat de zenders het nog deden. Deze productie betekent meer dan alleen maar inpakken, uitpakken en neerzetten.’

Van Schijndel: ‘Voordat we hier met repeteren begonnen, is de betonnen vloer eruit gesloopt en daarna zo strak mogelijk opnieuw gelegd, zodat we daarop dan weer onze oranje tegelvloer konden leggen. Die moet kaarsrecht zijn, anders kan iemand zomaar een buikschuiver maken.’

Dan is er in het Amsterdamse bos altijd nog een omstandigheid waar geen regisseur of producent iets aan kan doen: het oorverdovende lawaai van laag overvliegende vliegtuigen. Van Schijndel: ‘Het goede nieuws is dat er bij The Damned Engelse boventitels zijn.’

Nog meer goed nieuws: nu deze zomer een prestigieus gezelschap als ITA in het Amsterdamse Bos neerstrijkt, is er eindelijk iets gedaan aan die tamelijk oncomfortabele bankjes waarop het publiek normaal gesproken een avondlang moest zitten. Alle zitplaatsen op de tribune zijn nu voorzien van comfortabele, houten rugleuningen.

The Damned door Internationaal Theater Amsterdam is van 15/6 t/m 23/7 te zien in het Amsterdamse Bostheater; de première is op 18/6.

Ingejan Ligthart Schenk ‘Amsterdamse Bostheater: stralend middelpunt van de zomer’, luidt de slogan waarmee het openluchttheater zichzelf afficheert. Ingejan Ligthart Schenk is daar sinds 2011 artistiek leider van het theater dat plaats biedt aan 1.500 man per avond. ‘The Damned is een van de grootste producties die wij in ons theater tot nu toe hebben geprogrammeerd. En inderdaad, met een nogal heftige inhoud. Maar ik ben een voorstander van radicaal programmeren, en ik ben er trots op dat deze voorstelling na Avignon, Parijs, Londen en New York nu ook in Amsterdam is te zien. Wij streven naar hoogwaardig theater voor een zo breed mogelijk publiek en ik vind dat je dat publiek niet op voorhand mag onderschatten. De voorstelling is dan ook iets anders dan de luchtige zomerkomedies waar wij van oudsher mee worden geassocieerd. Voordeel voor het publiek: de prijs van onze kaartjes, 21 euro, is niet verhoogd nu ITA hier met een internationaal bejubelde en bekroonde voorstelling staat.’