Noodkreet provincies om culturele kaalslag

Optreden in de duinen van Terschelling door Gouden Haas en Peergroup tijdens Oerol 2017. Beeld Hollandse Hoogte / Roel Burgler

Tal van groepen in de regio dreigen buiten de boot te vallen. ‘Als er nu geen geld bij komt, staan veel makers buiten de vier grote steden met lege handen’, betogen de gedeputeerden van negen provincies vandaag in de Volkskrant.

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) heeft 21 miljoen euro te verdelen. Daarvan gaat het overgrote deel, bijna 80 procent, naar de Randstad (vooral naar de vier grote steden). In de provincie gevestigde groepen en instellingen als Suburbia, Vis à Vis, Theaterproductiehuis Zeelandia en Peergroup krijgen wel een positief advies, maar zijn wegens geldgebrek onder de ‘zaaglijn’ terechtgekomen die het Fonds hanteert (een positief advies, maar geen geld). ‘We staan perplex’, schrijven de gedeputeerden van Flevoland, Zeeland, Overijssel, Limburg, Drenthe, Gelderland, Brabant, Friesland en Groningen.

Acteur Marinus Vroom in DEEP OCEAN door Vis à Vis, Blauwe Uur en Puck van Dijk Beeld Anna van Kooij

Ook in de regio maken gezelschappen belangwekkende kunst en ook daar hebben inwoners recht op een goed cultuuraanbod gemaakt in eigen omgeving, stellen de gedeputeerden. ‘Dit leidt tot onaanvaardbare witte vlekken in Nederland.’ Ze zijn extra boos omdat het kabinet en minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur (D66) de regio’s wel beloften hebben gedaan om met Rijksondersteuning regionaal cultuurbeleid te versterken.

Spreiding

CDA-Tweede Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet heeft met steun van partijgenoot Pieter Omtzigt Kamervragen aan de minister gesteld over het laten vallen van het criterium ‘geografische spreiding’ door het FPK. Directeur Henriëtte Post wijst erop dat het Fonds 15,8 miljoen euro heeft moeten inleveren. Dat geld is naar de zogenoemde basisinfrastructuur (BIS) gegaan, voor instellingen die het Rijk onontbeerlijk acht in de Nederlandse kunst en cultuur. In de BIS is de spreiding daardoor verbeterd.

Bovendien gaan de instellingen die door het Fonds worden gesubsidieerd op tournee door Nederland, volgens Post. Maar gedeputeerde voor cultuur Michiel Rijsberman (net als Van Engelshoven lid van D66) concludeert dat de subsidieronde ‘juist leidt tot het verlies van rijksgesubsidieerde instellingen in Flevoland en dat is onbegrijpelijk en totaal ongewenst’. Minister Van Engelshoven moet de vragen van het CDA nog beantwoorden.

Vandaag komen de provinciale bestuurders samen om te bespreken hoe zij verder gaan met hun missie om meer geld te veroveren voor de regio. Eerder hebben kunstenaars zich in lokale media zich ook al woedend uitgelaten over de in hun ogen scheve verdeling van landelijke cultuurgelden. ‘We wonen in een regio waar varkens meer subsidie krijgen dan kunstenaars’, aldus cabaretier André Manuel in Tubantia.