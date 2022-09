Nominaties Gouden Kalveren-uitreiking bekend: oorlogsdrama Do Not Hesitate en stop-motionfilm Knor zijn favorieten

Do Not Hesitate-acteurs Tobias Kersloot (links) en Joes Brauers zijn genomineerd voor respectievelijk beste bijrol en beste hoofdrol.

Met acht nominaties lijkt Do Not Hesitate de grote favoriet bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De oorlogsfilm van Shariff Korver over een groepje Nederlandse militairen op drift in Afghanistan, vorig jaar gekozen tot de Nederlandse Oscarinzending, is onder meer genomineerd in de categorieën beste film, regie, script, montage en hoofdrol (van acteur Joes Brauers).

Ook de allereerste Nederlandse stop-motionspeelfilm Knor, van Mascha Halberstad, krijgt veel lof van de vakgenoten van de Dutch Academy For Film, zo bleek zaterdagavond in Utrecht bij de bekendmaking van de nominaties op het Nederlands Film Festival. Vijf nominaties, waaronder beste film, regie en script. Van de nominaties kreeg Halberstad er twee toegekend op persoonlijke titel: regie en production design.

De onlangs gekozen Oscarinzending van dít jaar, het rouwdrama Narcosis van regisseur Menno de Jong, maakt kans op vier Kalveren, evenveel als de streekhorrorfilm Moloch van Nico van den Brink. Ook vluchtelingendrama Along the Way, waarvoor regisseur Mijke de Jong werkte met een daadwerkelijk uit Afghanistan gevluchte tweeling, maakt kans in de categorie regie. Alex van Warmerdams jubileumkomedie Nr. 10 en de ecologische jeugd-sciencefiction Captain Nova van Maurice Trouwborst zijn beide tweemaal genomineerd. In de categorie beste film maken in totaal vijf titels kans: Do Not Hesitate, Knor, Narcosis, Nr. 10 en Pink Moon.

De acteer-Kalveren gingen bij het vorige gala over in genderinclusieve prijzen. Dit jaar maken Hanna van Vliet (Anne+), Julia Akkermans (Pink Moon), Yannick Jozefzoon (Femi) en de al genoemde Thekla Reuten (Narcosis) en Joes Brauers (Do Not Hesitate) kans op het Kalf voor beste hoofdrol.

In de categorie beste lange documentaire zijn, naast de Idfa-openingsfilm Four Journeys (Louis Hothothot) ook Jason (Maasja Ooms), Myanmar Diaries (Petr Lom, Myanmar Film Collective), Shabu (Shamira Raphaëla) en Three Minutes – A Lengthening (Bianca Stigter) genomineerd.

Ook de nominaties voor het beste televisiedrama werden zaterdag bekendgemaakt. Deze worden niet door de stemmers van de Academy gekozen, maar door een jury. Dirty Lines (Pieter Bart Korthuis, Anna van der Heide, Tomas Kaan), Het jaar van Fortuyn (Mark Furstner, Michiel van Jaarsveld) en de nieuwe serie Rampvlucht (Michael Leendertse, Fleur Winters, Lourens Blok) gaan op voor het kalf. Genomineerd voor de beste hoofdrol zijn hier Jennifer Hoffman (Deep Shit), Jeroen Spitzenberger (Het jaar van Fortuyn) en Thomas Höppener (Rampvlucht).

Dirty Lines, genomineerd in de categorie beste televisiedrama. Beeld Netflix

Zee van tijd, de openingsfilm van het huidige festival, dingt volgend jaar pas mee naar de prijzen. De kanshebbers voor het Gouden Kalf van het Publiek werden eerder al bekendgemaakt: Alles op tafel (regie Will Koopman), Bon Bini Holland 3 (regie Pieter van Rijn) en Costa!! (regie Jon Karthaus). Zaterdag werd ook bekendgemaakt dat Narcosis wordt bekroond met de prijs van de Nederlandse filmkritiek.

De Gouden Kalveren worden vrijdag 30 september uitgereikt tijdens de slotavond van het 42ste Nederlands Film Festival.