Nog voordat De vaandeldrager te bewonderen is, worden er al volop theorieën op losgelaten

De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. Beeld Rijksmuseum Amsterdam

Nee, ze wil het belang van het schilderij helemaal niet in twijfel trekken. ‘Het is meer een speelse verkenning, dat je iets ter discussie stelt waarover iedereen de loftrompet steekt.’ Neemt niet weg dat kunsthistoricus Gerda van Ham wel degelijk een kritische analyse heeft geschreven over Rembrandts De vaandeldrager, het schilderij dat het Rijksmuseum in Amsterdam inderdaad met veel trompetgeschal binnenloodste voor het wellicht wat buitenproportionele bedrag van 175 miljoen euro.

Voor Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits vertegenwoordigde het vermeende zelfportret van de schilder – ietwat potsierlijk gekleed in goudbrokaat, veer op de hoed en poserend voor wat voor een vaandel moet doorgaan – Rembrandts ‘artistieke doorbraak in aanloop naar de Nachtwacht’. Een must-have en unieke kans om de collectie te vervolmaken.

Dibbits’ tomeloze enthousiasme en de prijs moeten Van Ham hebben uitgedaagd nog eens goed naar het tafereel te kijken. Uitmondend in een essay waarin ze concludeert dat de vaandeldrager helemaal geen vaandel draagt, maar een gordijn; een vaal stuk textiel, zonder opzichtige kleuren of heraldische symbolen.

Andere conclusie: dat Rembrandt vroegtijdig met schilderen moet zijn gestopt. Hoe kun je anders verklaren dat het kleurenpalet zo ingetogen is, en de beeltenis eerder is ‘doodgeverfd’?

Toegegeven, Van Ham heeft – ‘helaas’ – het schilderij slechts één keer in het echt kunnen zien: op de tentoonstelling Rembrandt-Velázquez in het Rijks, drie jaar geleden. ‘Ik ben er toen niet speciaal voor blijven staan.’ Nu baseert ze haar bevindingen op ‘niet al te slechte digitale reproducties’.

Geen potsierlijke praatjesmaker

De twijfel sloeg niettemin toe vanuit haar ‘belangstelling en nieuwsgierigheid’, licht ze toe. ‘Ik vroeg me af wat zie ik nu precies? Hoe verhoudt de pose van Rembrandt zich tot andere vaandeldragers? En waarom is de beeltenis alleen getoonzet in licht en donker?’

Van Ham: ‘Doorgaans worden dit soort vaandeldragers als praalhanzen uitgebeeld, zoals in de schuttersmaaltijden van Frans Hals. Ze wilden er fraai op staan, aan een tafel vol eten en bokalen.’ In tegenstelling tot Frans Hals schilderde Rembrandt, volgens Van Ham, geen potsierlijke praatjesmaker.

‘Rembrandt was pas 30 toen hij dit schilderde. Hij was net getrouwd, bij zijn vaste opdrachtgever Van Uylenburgh weg en voor zichzelf begonnen. Ook als leraar. Met niet de minste leerlingen overigens, zoals Ferdinand Bol en Govert Flinck. Afgaande op studies van anderen moet hij voor dit schilderij zelf model hebben gestaan.’

Van Ham meent dat de pose moest aanzetten tot een studie. Niet van een vaandeldrager, maar van een type houding. Heel theatraal, inclusief hangsnor. De pose was als een oefening bedoeld, overigens op hoog niveau. Het ging erom dat de leerlingen vlieguren zouden maken. Hoe schilder je iemand met een zogeheten Renaissance-arm, een elleboog die frontaal het doek uit lijkt te steken? Hoe breng je diepte in het tafereel? Hoe verbeeld je stofuitdrukking, de spiegeling op metaal?

Aan het portret kan je volgens Van Ham zien hoe Rembrandt deze opdracht zelf oploste. Door alles in een duidelijk chiaroscuro (vakjargon voor licht-donker) af te beelden. Waardoor de donkere baret met veer scherp afsteekt tegen het oplichtende ‘vaandel’. Net als de glinsterende bovenarm tegen de wat doffe onderarm. ‘Het ging erom voor- en achtergrond te scheiden, waardoor je diepte krijgt. Een saai maar oplichtend gordijn is dan heel nuttig.’

Daarom is volgens Van Ham De vaandeldrager in duotoon gebleven en niet voltooid in sprekende kleuren. ‘Het was als lesopdracht goed zo. Voor Rembrandt was het geen schilderij dat hij in de etalage wilde zetten voor de handel, eerder een oefenstuk. Nee, ik wil de aankoop niet in twijfel trekken. Zie het als een nuancering.’

Inkrassingen

Rembrandt heeft toch echt een vaandeldrager afgebeeld, betoogt Jonathan Bikker, conservator 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst van het Rijksmuseum, in een schriftelijke reactie op Gerda van Hams ‘nuancering’. Zo laat hij weten dat de eerste vermelding van het schilderij uit 1667, nog tijdens Rembrandts leven opgetekend, al over een ‘vendrager’ spreekt.

Bikker: ‘Bovendien heeft Rembrandt een subtiel patroon in het vaandel aangebracht, met lichtbruine verf en met zijn kenmerkende techniek van inkrassingen in de natte verf met de achterkant van zijn penseel. Dat is goed te zien als men het schilderij in werkelijkheid ziet.’

Ook Bikker wil wel iets kwijt over de vraag of De vaandeldrager door Rembrandt wel voltooid zou zijn. Hij memoreert Arnold Houbraken (1660-1719), een van de vroegste biografen van Rembrandt, die schreef dat de schilder ooit heeft gezegd ‘dat een stuk voldaan is als de meester zyn voornemen daarin bereikt heeft’.

En het voornemen van Rembrandt in De vaandeldrager was volgens Bikker ‘de meesterlijke weergave van licht en schaduw. Hiermee laat Rembrandt zich zien als de onbetwiste meester van het zogeheten chiaroscuro, zoals hij later nog eens zou onderstrepen met de Nachtwacht. Als je het schilderij in het echt bekijkt, vallen ook de vele groene en rode accenten in de verlichte partijen op. Dit subtiele kleurgebruik typeert Rembrandts werk in de tweede helft van de jaren 1630. Doodverf ziet er heel anders uit dan dit schilderij.’

Overigens juicht Bikker ‘nieuwe analyses en interpretaties van het schilderij’ toe. Dat is voor iedereen te bestuderen als het schilderij binnenkort in Nederland te zien is en er een wetenschappelijke publicatie over verschijnt.