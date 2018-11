Nog niet eerder werd er zo diep in de buidel getast voor een werk van Magritte

Een schilderij van René Magritte (1898-1967) heeft dinsdag op een veiling van Sotheby’s in New York 26.830.500 dollar (24 miljoen euro) opgebracht, inclusief opgeld. Dat is het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor een werk van de Belgische kunstenaar en surrealist. Het vorige record stond op 17,9 miljoen dollar.

Het dinsdag geveilde doek, Le Principe du plaisir uit 1937, is een van de twee portretten die Magritte maakte van Edward James, een Britse dichter die een fortuin had geërfd en een groot sponsor van surrealisten was. Magritte verbleef maandenlang gratis in diens huis in Londen. James kocht meerdere werken van de kunstenaar.

Lichtbal

Magritte had het idee van een lichtbal op de plek van het hoofd eerder gebruikt in een tekening van een Franse dichter. Nu wilde hij een schilderij maken naar hetzelfde idee. Omdat dit voor James was bestemd, vroeg hij of die daarmee instemde. De Brit diende een foto van zichzelf te laten nemen die hij voor het schilderij zou gebruiken en waarvoor hij aanwijzingen gaf; zo moest er rechts op de tafel voor hem ‘een soort van steen’ liggen. James gaf de opdracht voor de foto aan Man Ray, de in Parijs wonende Amerikaan die ook surrealistisch werk maakte.

In totaal werd er dinsdag door Sotheby’s voor 315,4 miljoen dollar aan kunst geveild. Het werk waarvan de hoogste opbrengst werd verwacht, het op 30 miljoen dollar geschatte Pre-War Pageant (1913) van Marsden Hartley, bleef onverkocht.