Nóg meer dan verwacht: HBO-serie ‘Succession’ genomineerd voor 28 Emmy Awards

Sarah Snook, Jeremy Strong en Kieran Culkin in seizoen 4 van ‘Succession’.

Het kan moeilijk een verrassing worden genoemd dat het laatste seizoen van Succession de dominante titel is bij het uitdelen van de televisieprijzen dit jaar. Maar toch zijn de aantallen Emmy-nominaties voor de serie van Jesse Armstrong en productiemaatschappij HBO (te zien op HBOMax) indrukwekkend te noemen. HBOMax haalde een record van 127 nominaties, waarvan 28 voor Succession. De streamingdienst haalde 24 nominaties voor gameverfilming The Last of Us en 23 nominaties voor het tweede seizoen van The White Lotus, waarmee ze de hele topdrie van dit jaar bezetten.

De Emmy’s, met een eindeloze hoeveelheid categorieën, staan bekend om het feit dat de leden hun lievelingsseries maar meteen voor alles nomineren. Vooral de grote ensembleseries, met veel rollen en veel acteurs profiteren hiervan. De categorie ‘beste manlijke bijrol’ nomineert dit jaar acht acteurs die allemaal afkomstig zijn uit Succession of The White Lotus.

En in de categorie ‘beste acteur in een hoofdrol’ werden Brian Cox, Kieran Culkin en Jeremy Strong genomineerd; Sarah Snook vinden we dan weer bij ‘beste actrice in een hoofdrol’. Ongeveer alle andere acteurs in de enorme cast van zowel Succession als The White Lotus zijn genomineerd.

Netflix haalde dit jaar 103 nominaties binnen, met Beef, Dahmer en Wednesday als grote kanshebbers. In de categorie komedie haalde het derde (en mogelijk laatste seizoen) van Ted Lasso (te zien op Apple TV Plus) 21 nominaties. In de hoofdcategorie ‘beste dramaserie’ neemt Better Call Saul het dit jaar op tegen The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus en Yellowjackets. In de categorie beste komedieserie neemt Abbott Elementary het op tegen Barry, Jury Duty, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso, Wednesday en The Bear. Het tweede seizoen van deze bejubelde culinaire serie zal vanaf 2 augustus op Disney Plus te zien zijn.

De 75ste Emmy-uitreiking staat nu nog voor 18 september op het programma, maar er wordt al rekening mee gehouden dat de schrijversstaking in Hollywood, en een dreigende acteursstaking, de feestelijke avond richting het najaar of nog later, kan laten opschuiven.