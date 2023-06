Nog even te zien: Femmy Ottens solotentoonstelling, waarmee ze de tijd wil bezweren

Femmy Otten, ‘One Tear At The Time’, 2020. Beeld Gert Jan van Rooij

Kunstenaar Femmy Otten, in 2013 de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs, maakte in Schiedam een bijzondere solotentoonstelling, met een mix van schilderijen, performances en sculpturen. Otten brengt kwetsbare kunst vol melancholie, waarmee ze de tijd wil bezweren. Het zijn rake beelden, gewaagd ook, met borsten en piemels en vulva’s, altijd zacht en kwetsbaar, vol liefde en sensualiteit.

Femmy Otten - We Once Were One, in Stedelijk Museum Schiedam, t/m 25/6.