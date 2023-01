Nog even en heel de wereld ligt aan de voeten van zangeres en hitlijstbestormer SZA

Zangeres SZA (33) tijdens een gala in het Metropolitan Museum of Art in New York . Beeld Getty Images for The Met Museum/

Het is een veelzeggende hoes van een van de meest verkochte platen van de afgelopen weken. Op haar album SOS zweeft de Amerikaanse zangeres SZA (33) boven een golvende oceaan, op het puntje van een duikplank. Ze lijkt relaxed richting het oneindige te staren: een zee aan mogelijkheden.

Inmiddels weten we dat de wereld SZA inderdaad aan de voeten ligt. Haar album verscheen in december en werd in de eerste weken de snelst verkopende popplaat in de Verenigde Staten en wat die startcijfers betreft zelfs het meest succesvolle r&b-album uit de geschiedenis: SOS staat al twee weken op de toppositie van de Billboard-hitlijst, boven Taylor Swifts Midnights.

Maar het coverbeeld zegt ook iets over de hoofdpersoon op de foto. SZA tuurt vanaf haar duikplank ook naar haar eigen verleden. Solána Imani Rowe, geboren in 1989 in St. Louis, Missouri, studeerde marinebiologie aan de universiteit van Delaware voor zij de muziek in werd getrokken. Dus haar blik over het onstuimige water kan ook van het weemoedige soort zijn. De geheimen van de zee blijven voorlopig voor haar verborgen, want SZA staat op het punt een van de grootste popsterren van de VS te worden. Hoe gaat dat aflopen?

Baanbrekende plaat

Het succes kan haar de afgelopen weken toch niet overvallen hebben. SZA’s debuutalbum Ctrl van vijf jaar geleden was al een baanbrekende plaat, die wereldwijd werd geprezen vanwege de openhartige teksten en de knappe manier waarop SZA haar woorden door vele muzikale stijlvormen wist te weven, van pure r&b en soul tot hiphop; mede dankzij samenwerkingen met Kendrick Lamar en Travis Scott, de grootste rappers van het moment.

Haar liedschrijverstalent was al ontdekt voor zij met haar eerste album kwam. SZA liep in 2011, toen zij net voortijdig de universiteit had verlaten, tegen een aantal musici aan van het hiphopbedrijf Top Dawg Entertainment, dat destijds onder andere Kendrick Lamar vertegenwoordigde. Ze hield contact, ging zelf muziek schrijven en stuurde wat eerste werk op aan de Top Dawg-baas Terrence Henderson. Die was onder de indruk, liet SZA een paar tracks opnemen en bood de zangeres een contract aan. SZA werd de eerste vrouwelijke artiest bij Top Dawg, nog voor zij een album had geproduceerd.

Daarna ging het snel. Nog terwijl zij bezig was met haar debuut, rond 2016, werd de zangeres al gevraagd om te schrijven voor Amerikaanse artiesten als Rihanna en Beyoncé. En de samenwerkingen met anderen maakten SZA ook na haar album Ctrl tot de artiest die zij nu is, en die nog beter uit de verf komt op haar net verschenen SOS.

Want SZA zocht ook contact met popmusici van ver buiten de r&b en de hiphop; de genres waar ze dan wel per ongeluk in terecht was gekomen, maar die voor haar smaak misschien toch te beperkend waren. Ze nam de single What Lovers Do op met de rockband Maroon 5. Ze werkte met de Britse producer Mark Ronson en trok de studio in met de Australische band Tame Impala voor de track Back Together.

Op haar nieuwe plaat rekt ze de grenzen verder op en verrast de zangeres met opgewekte, indie-achtige popliedjes als Ghost in the Machine, met de zangeres Phoebe Bridgers. En zelfs met een opgewekt punkpopnummer als F2F, dat gedragen wordt door een scheurend gitaarrefreintje.

‘Innerlijke monoloog’

En juist die vrije stijlopvattingen maken SZA nu zo’n interessante ster in opkomst. De belangrijke Amerikaanse muzieksite Pitchfork vergeleek de zangerige, bijna jazz-achtige manier waarop SZA haar ‘innerlijke monoloog’ op muziek weet te zetten al met de grootheid Joni Mitchell. Het online-magazine Consequence noemde Ctrl een ‘zelfverzekerde, ambitieuze, expansieve en genre overstijgende reis naar de dieptes van het liefdesverdriet, in al haar verschijningsvormen’.

Zelf keek SZA al voor haar muziekloopbaan naar het buitenland. Ze onthulde onlangs dat de grootste artiest aller tijden voor haar de IJslandse zangeres Björk was, die ze ontdekte op een op school gevonden iPod. ‘Op haar nummer Jóga van het album Homogenic heb ik gehuild en gedanst en alles tegelijk.’ Zij zette haar bewondering voor de zangeres ook om naar eigen muziek: in haar nummer Forgiveness, de laatste track van haar plaat, zweeft een herkenbare vocale sample uit het dromerige liedje Hidden Place van Björks album Vespertine uit 2001.

Ook in haar persoonlijke leven staat SZA in twee werelden. Zij groeide op in een gelovig gezin en is zelf praktiserend moslim. Na de aanslagen van 11 september 2001 werd zij gepest op school, vertelde ze tegen het muziekblad Rolling Stone, en besloot zij haar hoofddoek niet langer om te doen. In hetzelfde interview zei ze dat ze eigenlijk opnieuw een hijab zou willen dragen, maar dat dat uiterlijk in combinatie met haar soms behoorlijk expliciete teksten op een podium een verkeerde indruk zou kunnen wekken. ‘Ik wil niet respectloos overkomen.’

SZA sloot het muziekjaar 2022 af met een plaat die te laat werd uitgebracht voor de eindejaarslijsten, maar daar zeker tussen had gepast. Het komende jaar gaat ze op een uitgebreide tournee, door de VS en Canada. Een Europees vervolg van die concertreeks is nog niet aangekondigd maar kan niet lang op zich laten wachten.