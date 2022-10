Nog een seksschandaal? De fans van Plácido Domingo doen alsof er niks aan de hand is

Plácido Domingo Beeld J.L. Cortés

Met een grote boog valt er knuffeltje op het podium. Het is een stiertje waar eerder op de avond in de foyer een vrouw zorgvuldig een lange roos aan vastmaakte. Geamuseerd pakt de man voor wie het bedoeld is het knuffelbeest op en beweegt ermee voor de neus van de concertmeester, alsof hij zijn kleinkind een cadeau geeft. Je ziet een glimp van hoe hij zou kunnen zijn als opa: de grote operaster Plácido Domingo.

De 81-jarige zanger en dirigent zingt maandagavond in de Elbphilharmonie in Hamburg een verzameling operahits, zarzuela-aria’s en musicalsongs. De sfeer is vrolijk en feestelijk, hoewel je misschien anders zou verwachten. Want wéér, na de #MeToo-kwesties in 2019, werd zijn naam in verband gebracht met een seksschandaal.

Dat schandaal betreft een yogaschool in Buenos Aires. Yoga was de dekmantel van een sektarisch gezelschap dat 500 duizend dollar per maand verdiende aan mensenhandel. Vrouwen en mannen, onder wie minderjarige, werden gerekruteerd en gedwongen tot seks met betalende leden, waartoe de operaster zou behoren. Dat blijkt uit getapte gesprekken waarop volgens Argentijnse autoriteiten Domingo’s stem te horen is. Hij wordt in dit onderzoek niet beschuldigd van strafbare feiten.

Niet alleen de mens Domingo, ook de musicus leek van zijn voetstuk gevallen. In de arena van Verona werd hij deze zomer zelfs uitgefloten, Italiaanse media spraken van een flop. Hij maakte als dirigent (in Puccini’s Turandot) fout na fout en stelde vocaal (in Verdi’s Aida en La traviata) teleur. Nog vernederender was dat de musici zelfs niet voor hem opstonden bij het slotapplaus. Domingo bood later zijn excuses aan.

Totaalplaatje

Dat weerhoudt het publiek in de Elbphilharmonie er niet van te komen. Van enig soort van protest is buiten niets te merken. Binnen glinsteren avondjaponnen, lakschoenen glimmen als spiegels. Een vrouw die zich voorstelt als Lara, werkzaam bij de Norddeutscher Rundfunk, merkt op dat ze verschillende accenten om zich heen hoort: ‘Ze komen uit het hele land hier naartoe. Het is het totaalplaatje; de grote operaster, de zaal, de champagne. Dit zijn rijke mensen en die willen zich gewoon vermaken.’

Op een van de vele trappen van de Elbphilharmonie zit een man (77, ‘Mijn naam hoeft niet in de krant’) in een jasje dat hem een maat te groot is. ‘Dit concert was een buitenkans’, zegt hij. ‘Ik ben mijn hele leven al fan van Domingo. Ik heb hem één keer eerder gezien. Deze avond is een cadeau van mijn dochter, met een hotelovernachting erbij.’ De dochter is genereus; voor een beetje goede plek betaal je tussen de vierhonderd en ruim zeshonderd euro.

‘We kiezen ervoor om van de avond te genieten, in deze prachtige zaal met mooie muziek. We laten ons niet leiden door de politiek erachter’, zegt een echtpaar terwijl het wegloopt om verdere vragen over de seksschandalen te vermijden.

In 2019 werd Domingo door meer dan twintig vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zag zich genoodzaakt om zijn functie van directeur van de Los Angeles Opera (sinds 2003) neer te leggen. Ook de Metropolitan Opera in New York, de Washington National Opera en San Francisco Opera schrapten hem van hun lijst. In de Verenigde Staten is Domingo niet meer welkom.

Gevraagd naar haar gedachten hierover zegt Caroline, een jonge vrouw werkzaam bij de opera in Halle: ‘Die beschuldigingen kwamen in een tijd waarin zoveel mannen ergens van beschuldigd werden. Het is de vraag hoeveel er van waar is. En áls het waar is, dan zet ik dat graag van me af vanavond. Het was al zo lang zo’n grote wens om Domingo nog een keer live te zien.’

Wanneer de coulissendeur open zwaait en Domingo’s silhouet zich losmaakt uit het donker, gaat er een gigantisch gejuich op dat hem de hele weg naar het midden van het podium begeleidt. Dan heeft hij nog geen noot gezongen.

Kortademig

Domingo is een van de grootste naoorlogse tenoren, maar sinds ruim tien jaar zingt hij baritonpartijen; een stem zakt met de jaren. Af en toe klinkt een kritisch geluid dat hij moet stoppen, zo niet hier. Maar in zijn eerste aria – O vin, dissipe la tristesse uit Hamlet van Ambroise Thomas – klinkt hij kortademig. Hij kan zijn frases niet afmaken zonder een snik. Zijn vibrato zwabbert zo hard dat je er misselijk van wordt, van de woorden versta je niets.

Naarmate het concert vordert, wordt zijn stem steviger. De twee gastzangers, de Amerikaanse sopraan Micaëla Oeste en Kosovaarse tenor Rame Lahaj, schmieren snoeihard en trekken Domingo daarin mee. Alle drie zijn ze versterkt, wat niet zou hoeven in deze zaal. Het publiek roept ‘bravo’ en klapt door alle slotakkoorden heen, dus de piepende ringleiding deert niemand.

Het is pauze. Twee oudere dames in de rij voor de champagne zuchten gelukzalig. Ze zijn vriendinnen en komen uit het midden van het land. Of ze ervan genieten? ‘Wahnsinn is het! Toch geweldig, die man.’ Noem het recentste schandaal waarin Domingo’s naam wordt genoemd, en de blikken worden glazig. ‘Daar weten we verder niets van.’

In Hamburg klappen en stampen ondertussen 2.000 mensen zes toegiften bij elkaar. Op links zit een vrouw al het hele concert lang foto’s te maken die mislukken. Ze zegt niets. Terwijl ze probeert in te zoomen op Domingo, trillen haar handen. Op rechts fluit, gilt, joelt en schopt een andere vrouw tegen haar stoel van enthousiasme. De man voor haar steekt breed lachend zijn vingers in zijn oren. Hier hebben de mensen zich in elk geval goed vermaakt.