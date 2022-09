Noem me nog ’ne keer Marie

Marie, Gerard van Maasakkers en De Vaste Mannen (2004).

Albumcover ‘Achterland,’ van Gerard van Maasakkers en De Vaste Mannen.

Voordat de Brabantse koning van de weemoed Gerard van Maasakkers zijn moeder bezong in Liedje van Altijd, een nummer dat beneden de grote rivieren uitgroeide tot een begrafenisklassieker, had hij haar als eens eerder geportretteerd. Intimiteit en persoonlijke observaties, Van Maasakkers is er nooit voor weggelopen.

In Marie slaat hij zijn moeder gade als zij de klerenkast van haar overleden man opruimt, zijn vader. ‘Stapels bloezen op ’t bed, wit bij wit, netjes opgetast, ze weet nog nie wa da ze ermee wil’. Het is de stilte na de begrafenis. Het bezoek wordt al minder, de telefoon blijft langer stil. ‘Mer klagen of zoiets; da nie.’

Noem me nog een keer Marie, hoopt ze stilletjes.

Van Maasakkers (1949) komt uit Nuenen, het dorp van Vincent van Gogh. Al in het begin van zijn carrière in de muziek ontdekte hij dat hij zich het beste kon uitdrukken in zijn eigen taal. Nederlands klonk te hoogdravend, vond hij, Brabants riep een andere, zachtere sfeer op.

In een podcast van Brabants Erfgoed zei hij in 2019 dat zijn nummers niet alleen Brabanders aanspreken, ‘gelukkig niet’. En nee, hij is niet de vertolker van het Brabant van vervlogen tijden, ook al lijkt het er soms op. ‘Mensen dichten mij een groter Brabanderschap toe dan ik dat zelf zou doen.’

In zijn nieuwe theatertour ‘Zald’mhebbe!’ zingt Gerard van Maasakkers zowel nieuw als oud materiaal. Beeld Dierk Hendriks

De fanfare, de kruidenier in het dorp, de worsteling met het geloof, de cafébaas, zijn homoseksualiteit (in Benny, ook een namenliedje), zijn ouders en de buren, Van Maasakkers zoekt het in zijn liedjes dichtbij huis, met gevoel, maar zonder dweepzucht. Nuenen is in zijn werk nooit ver weg, ook niet na verhuizingen naar eerst Budel en later België (Gent). Zijn vader had een hoveniersbedrijf en hij, het oudste kind van de zes, ging dezelfde richting op, met een studie landschapskunde. Al snel nam hij een afslag naar de muziek.

Over zijn ouders zingt hij onder meer in Liedje van Altijd, D’n Boom en Marie. Dat zou hem in het begin van zijn loopbaan niet zijn gelukt. ‘Als het lijkt alsof ik een onbezorgde jeugd had, komt dat meer doordat later alles goed is gekomen’, zei hij in 2013 in NRC Handelsblad. Met een strenge vader en een moeder die haar hartelijkheid niet kon tonen, was de sfeer kil in het katholieke gezin.

In een podcast van Brabants Erfgoed relativeert Gerard van Maasakkers zijn Brabanderschap.

Een tragedie bleef onverwerkt. Zijn zusje Marijke was drie toen ze op de avond voor Kerstmis onder een vrachtwagen kwam. Zijn vader was er getuige van. Nooit werd in het gezin over haar dood gesproken. In As ge nie fantaseert Van Maasakkers erover hoe zijn zusje zou zijn geweest als vijftigjarige. Hij kon het pas schrijven toen zijn vader gestorven was.

Zijn moeder, de peinzende vrouw in Marie, overleed in 2010. Marietje van Maasakkers was 93. Omroep Brabant meldde dat ze in Nuenen in het bijzijn van haar naasten rustig was ingeslapen.