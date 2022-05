Noem het toeval: juist nu gaat in de VS deze film over de gruwelen van een illegale abortus in première

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

De minuten voelen eindeloos. Als Anne eindelijk een ‘engeltjesmaker’ heeft gevonden die haar durft te helpen in het Frankrijk van 1963 (waar op het beëindigen van een zwangerschap gevangenisstraf staat), is de procedure in L’événement amper aan te zien.

Geluid mag ze niet maken, vanwege de buren. Bewegen is levensgevaarlijk. Alle angst en gruwelijke, gruwelijke pijn moet ze in stilte zien te doorstaan. En als de kijker – net als Anne – denkt er doorheen te zijn, blijkt het mislukt.

L’événement is zo’n film die per ongeluk perfect getimed is. De film, die in Venetië de Gouden Leeuw won, draait al een poosje in Nederland en gaat deze week in première in de Verenigde Staten, precies nu de abortuswetgeving daar plots weer onder vuur ligt.

Of is dit geen toeval? Is dit een tijdsgeestding? Vanity Fair signaleerde een trend: volgens Abortion Onscreen, een organisatie die bijhoudt hoe vaak abortus een rol speelt op het scherm, was 2020 een recordjaar. Ook opvallend: de films gaan de afgelopen vijftien jaar steeds vaker over vrouwen en hun zoektocht naar iemand die de abortus wil uitvoeren, niet over plotselinge opgelaaide moedergevoelens waardoor de procedure overbodig wordt, of over mannelijke hoofdrolspelers die proberen te voorkomen dat de vrouw in kwestie haar leven lang spijt krijgt van haar beslissing.

En: de abortus wordt expliciet getoond, als het moet in al zijn gruwelijkheid. In Titane van regisseur Julia Ducournau is Alexia tergend lang met een scherpe pin aan het klooien om zichzelf te aborteren. ‘Wat ik met Julia Ducournau gemeen heb’, zegt L’événement-regisseur Audrey Diwan, ‘is dat we het allebei hebben over de woede die we voelen op dit moment.’

Dit soort scènes zorgt er wel voor dat abortus er stukken barbaarser uitziet dan het tegenwoordig hoeft te zijn, benadrukt een wetenschapper in Vanity Fair. Maar het gevaar is niet het enige dat een illegale abortus zo verschrikkelijk maakt, toont L’événement. Waarin het zich – afgezien van die expliciete scène – onderscheidt van andere abortusfilms, is het feit dat Anne geen helpende vriendin(en) heeft om de ellende nog enigszins draaglijk te maken voor de kijker. Anders dus dan de ongewenst zwangeren in Never Rarely Sometimes Always, Unpregnant, 4 Months, 3 Weeks and 2 Days of het binnenkort te verschijnen Call Jane. Er is geen vangnet. Omdat eenieder die helpt ook in de gevangenis kan belanden, trekt iedereen zijn of haar handen van Anne af. Ze staat er moederziel alleen voor.

Die volstrekte eenzaamheid – dat is onmenselijke horror die nog langer nazindert dan die akelige scènes.