Nobody Has to Know van acteerveteraan Lanners is zijn eerste tegenvaller als regisseur ★★☆☆☆

Nobody Has to Know

Boerderijhulp-op-leeftijd Phil (Bouli Lanners) wordt getroffen door een beroerte en verliest zijn geheugen. Millie (Michelle Fairley) vertelt dat ze in een affaire waren verwikkeld die koste wat kost verborgen moet blijven. Maar wat is een affaire als een van de twee geliefden zich niets van de hele situatie herinnert? Kan de liefde alsnog de vergetelheid verdringen? Het antwoord op die vragen komt nooit van de grond, in Nobody Has to Know.

De vijfde film van de Waalse acteerveteraan Lanners als regisseur is zijn eerste tegenvaller. De eigenzinnigheid van zijn vorige werk (Les géants, Les premiers les derniers) wordt gemist en de Lannerseske plotwendingen díe hij over zijn film uitstrooit komen te laat en voelen ongepast voor het geheugenverliesdrama dat Nobody Has to Know tot dan toe wil zijn. Eigenlijk is alleen de locatie – het majestueuze Schotse eiland Isle of Lewis – een fraaie toevoeging aan Lanners’ filmwereld.