Noah Baumbach over zijn rampenfilm ‘White Noise’: ‘Ik dacht: dit kan een film worden die net zo idioot voelt als de wereld van nu’

Greta Gerwig en Adam Driver in ‘White Noise’.

‘Het is een echte vrachtwagen die op de rijdende trein botst’, zegt Noah Baumbach. ‘Het is écht.’ De 53-jarige regisseur, het bruine colbert keurig dichtgeknoopt, kijkt alsof hij nog steeds niet helemaal gelooft wat hij allemaal mocht uithalen voor White Noise, zijn verfilming van de bestseller van Don DeLillo, waarin een klein universiteitsstadje wordt getroffen door een bij een treinongeluk vrijgekomen chemische gifwolk. Daar stond hij, representant van de praterige Amerikaanse grotestadskomedie in de traditie van Woody Allen, plots een jarentachtig-achtige Spielbergiaanse actiescène te draaien ergens diep in Ohio, met een budget van 60 miljoen dollar.

‘Ik wilde dat het eruitzag als de jaren tachtig en dan moet je het ter plekke opnemen, en niet achteraf digitaal toevoegen. Er is een choreografie natuurlijk, een plan: hóe die vrachtwagen de trein zal raken. Maar helemaal plannen kun je dat niet, er komt iets van geluk bij kijken, of toeval. Hoe zorg je ervoor dat de vrachtwagenchauffeur op een bepaalde manier met zijn arm beweegt, net als de trein het kader binnen dendert? Dat zijn vraagstukken waarover ik me niet hoefde te buigen bij Frances Ha.’

Greta Gerwig en Noah Baumbach. Beeld Mondadori Portfolio / Getty

Frances Ha is Baumbachs filmhuishit in zwart-wit uit 2012, waarvoor het stuntwerk beperkt was tot het hollen en dansen van de naar New York verkaste tobbende twintiger Frances, innemend vertolkt door Greta Gerwig, tevens co-scenarist van Baumbachs films en de moeder van zijn jongste kind. Ze is er ook bij vandaag; de partners schuiven om de beurt aan bij de pers in een hotel in Venetië, waar White Noise afgelopen september in wereldpremière ging.

Noem de Baumbach-Gerwigconnectie gerust een zuil in het kleinschalige Amerikaanse relatie- en gezinsdrama, waarbij dat kleinschalige inmiddels wel weg mag gestreept. Baumbach sloot een overeenkomst voor meerdere speelfilms met Netflix, dat na het succes van zijn relatiedrama Marriage Story graag nog wat groter wilde denken. En Gerwig, behalve zijn vaste actrice en co-scenarist ook regisseur van hits als Lady Bird en Little Women, nam ondertussen de in 2023 verwachte en ruim 100 miljoen dollar dure romantische komedie Barbie op, met Margot Robbie in de titelrol en Ryan Gosling als Ken.

Doorgeschoten consumptiemaatschappij

Gerwig (39), in satijnen pyjama, glimlacht begripvol als een van de journalisten toch ook even naar Barbie vist. Of die film post-feministisch wordt? ‘Ik weet niet wat dat betekent, post-feminisme’, zegt ze lachend. ‘Ik weet dat écht niet. Ja, letterlijk betekent het: na het feminisme. Maar wat is dat dan? Het is zeker zo dat ik me – voor nu tenminste – aangetrokken voel tot verhalen waarin vrouwen centraal staan. Hoe zal ik het zeggen? Vrouwen.. I like ’m. Ik beloof het straks te gaan googlen, dat post-feminisme.’

Baumbach en Gerwig herlazen White Noise tijdens de piek van de pandemie, terwijl ze opgesloten zaten in hun appartement in New York. ‘Ik broed altijd al op een idee voor een volgende film terwijl ik aan het draaien ben’, zegt de regisseur. ‘Maar nu was er niks. Beangstigend vond ik dat. En tegelijk ook wel opwindend. Als tiener in de jaren tachtig, toen ik White Noise voor het eerst las, vond ik het al goed. Maar nu was het alsof het boek tegen me sprak. Ik dacht: dit kan een film worden die net zo idioot voelt als de wereld van nu.’

In White Noise worden de hoofddocent ‘Hitlerstudies’ Jack Gladney (Adam Driver), zijn pillenverslaafde vrouw Babette (Gerwig) en hun tijdens diverse huwelijken verzamelde schare kinderen geëvacueerd als de gifwolk nadert. DeLillo schreef een postmoderne roman over de (toenmalige) Amerikaanse samenleving: van de doorgeschoten consumptiemaatschappij en supermarktcultus tot de desinformatie van de media en vervlakking van het hoger onderwijs, waar Gladney’s colleges ‘advanced nazism’ een symbiose aangaan met de lessen van zijn collega over Elvis, twee vergelijkbare iconen immers.

Geobsedeerd door de dood

Onverfilmbaar, dacht men. Mede vanwege bijna onrealistisch scherpe, ironische dialogen van DeLillo. Juist daarom koos schrijver Emma Cline deze roman voor haar in 2020 in The New Yorker gepubliceerde fictieve korte verhaal over Harvey Weinstein, die temidden van alle beschuldigingen meent dat hij zijn reputatie kan redden met een machtige Hollywood-bewerking van White Noise.

Baumbach: ‘DeLillo’s boek zit vol verwijzingen naar popcultuur. Ik dacht: daar moet ik een cinematografisch equivalent voor vinden, iets om die taal in beeld te vatten. Dat college over car crashes in Amerikaanse films bijvoorbeeld, waar de film mee opent. Hoe we de dood sublimeren in ons entertainment om er tegelijkertijd ook van te kunnen genieten. Jack en Babette zijn geobsedeerd door de dood. Daar gaat het boek ook over: hoe de mens allerlei strategieën bedenkt, of entertainment maakt, om níet aan de dood te hoeven denken. En het geweldige van DeLillo’s roman is dat zijn boek geschreven lijkt voor élke tijd. Het gaat niet over de pandemie, maar drukt voor mij wel veel uit van wat ik tijdens de pandemie ervoer. We hadden geen kennis over de situatie: we moesten terug naar 1918, de vorige pandemie. Of met z’n allen Contagion kijken. Dát waren onze referenties.’

Over de relatie tussen Hitler en Elvis: ‘Het is satire, natuurlijk. Satire over een zekere academische tak: dure studies, die ook een soort product zijn. Iets wat je koopt, zoals in de supermarkt. Als je het je kunt veroorloven. Het idee van ‘Hitlerstudies’ is maar een klein beetje aangedikt – dat soort studies bestáán. Zo’n college dat alles gladstrijkt, waarbij de origine van het onderwerp er niet meer toe doet. Hier hebben we twee iconen: Hitler en Elvis. En nu gaan we het hebben over de relatie met hun moeders. En tegelijk denk ik dat het college van Jack over Hitler best onderhoudend is. Dat is de brille van DeLillo: het zowel absurd als interessant.’

Greta Gerwig als Babette (midden), Adam Driver en Don Cheadle in ‘White Noise’.

Gerwig: ‘Noah vroeg: wie zou Babette moeten spelen? Ik, riep ik meteen. Babette heeft iets vaags om zich heen hangen, waardoor je vermoedt dat er onderhuids meer gaande is dan wat zichtbaar is aan de oppervlakte. Ik hou van dat soort mensen. Jack praat de hele tijd over welke rol Babette vervult in zijn leven. Tot zij uiteindelijk zegt: dit verhaal gaat niet over jouw teleurstelling in mij, dit verhaal gaat over míjn pijn.

‘Noah speelt in White Noise met allerlei van die typische jarentachtigfilm-stijlfiguren. En ik stelde me Babette voor als zo’n jarentachtig-filmmoeder, zoals de moeders in Close Encounters, Big, of E.T. Zo’n troostend en een tikje verward type dat altijd weer iets vergeet. En geen innerlijk heeft. Wat onzin was natuurlijk: iederéén heeft een innerlijk. Wat was er toch aan de hand met al die troostende filmmoeders in de jaren tachtig? – dat vond ik een interessant gegeven. Nou, van binnen waren ze een zooitje.’

Dodendans in de supermarkt

Ze delen geregeld scriptcredits: zo schreef Gerwig mee aan Frances Ha en Baumbach aan Barbie. ‘Het loopt allemaal in elkaar over. Een script is niet voor de ene helft van mij en de andere helft van hem, het iets wat ontstaat in de ruimte tussen ons in. We werken ook graag met dezelfde acteurs. Laura Dern bijvoorbeeld. Dan gaat het van: ze is van mij, en nee ze is van mij, naar: oké, we mogen haar allebei voor onze films gebruiken. We zijn nooit alle twee tegelijk in productie, dat moeten we wel uitruilen. Maar een van ons die bezig is met de montage terwijl de ander bezig is met de preproductie, dat lukt.’

White Noise eindigt met een groepsdans in de Amerikaanse tempel: een megasupermarkt. ‘Voor de choreografie bekeken we dodendansen uit allerlei culturen’, zegt Baumbach. ‘Veel van die dansen zijn behoorlijk exuberant, feestelijk: de notie dat het vieren van de dood óók deel uitmaakt van het leven.’

Gerwig: ‘Ik vind supermarkten heel rustgevend. Dat overweldigende aanbod, al die keus, bezorgt me een aangenaam verdoofd gevoel. Alsof je even pauze neemt van je leven. Dat is deprimerend, misschien. Maar de supermarkt trekt me even uit de maalstroom.’

Baumbach: ‘Je kunt er op twee manieren naar kijken, zo’n supermarkt. Hier doen we collectief boodschappen tot de dag waarop we sterven. Óf kijk al die ongelofelijke mensen toch, al die individuen met hun wonderlijke unieke levens. Er spreekt vreugde uit. Ja, zelfs optimisme. White Noise is een optimistische film.’