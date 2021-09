No Time to Die belandt moeiteloos in de geschiedenisboeken als een van de opmerkelijkste Bond-films ★★★★☆

Daniel Craig als James Bond in No Time to Die.

Dat de 25ste James Bondfilm een historische aflevering zou worden, stond vooraf deels vast. Dat het uiteindelijke resultaat zo plezierig veel kanten op schiet, voelt als fijne bijvangst in een filmreeks waarbij de verwachtingen steevast hooggespannen zijn.

Alleen al de openingsscène van No Time to Die biedt een voor Bondbegrippen onorthodox subgenre – een beklemmende inbraakthriller, gefilmd vanuit het perspectief van een jong meisje – en vanaf daar holt geheim agent 007 via talloze lichtvoetige actiescènes en speelse onderonsjes met nieuwe en terugkerende personages naar een noodlotsdrama van de buitencategorie. De 25ste jubileumeditie is daarmee de uitbundige tegenhanger van de meer deftige voorgaande Bonds van regisseur Sam Mendes, Skyfall (2012) en Spectre (2015). De op papier veel te lange speelduur van 2 uur en 43 minuten, een record voor Bond, laat zich nauwelijks als te lang voelen.

Dankzij een handvol uiterst gewaagde scenariokeuzes belandt No Time to Die moeiteloos in de geschiedenisboeken als een van de opmerkelijkste edities van James Bond. Ook de opzet van de film is opmerkelijk te noemen: Bond trapt de tijdgeest per ongeluk perfect op de staart door de strijd aan te gaan met een psychopaat die een gefabriceerd virus op de mensheid dreigt los te laten. Let wel: de film, driemaal op rij uitgesteld vanwege een pandemie in de echte wereld, werd al in 2019 opgenomen.

Een historische Bond dus. En niet eens omdat No Time to Die de vijfde en ditmaal écht de laatste is onder aanvoering van Daniel Craig, die de Britse spion sinds zijn debuut in Casino Royale (2006) zo kundig transformeerde van ongenaakbare charmeur tot gevoelsmens en rauwdouwer, een man van nu.

We beginnen met Bond in een Italiaanse vakantie-idylle, ná die opening waarin de uit Spectre teruggekeerde Bondvrouw Madeleine (Léa Seydoux) zich herinnert hoe ze jaren geleden trachtte te ontsnappen aan de gemaskerde gek Lyutsifer Safin (Rami Malek als tamelijk potsierlijke stripboekslechterik). 007 lijkt oprecht verliefd, niet voor het eerst sinds Craig hem vertolkt overigens, en verkeert met Madeleine in de veronderstelling dat ze beschikken over ‘alle tijd van de wereld’, zo’n Bondzinnetje waarvan het tegendeel in luttele tellen wordt bewezen. Dat pittoreske Italiaanse dorpspleintje ligt dus in een oogwenk in puin.

No Time to Die schiet vervolgens in de hoogste versnelling, in een reeks relatief los van elkaar staande scènes die nooit helemaal versmelten tot een volwaardig geheel, hoewel ze stuk voor stuk vermaken. Dan bezoekt Bond even opperschurk Blofeld, die hij in de vorige film achter slot en grendel kreeg, en wordt diens flamboyante vertolker Christoph Waltz geïntroduceerd als overtreffende trap van Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs. Op de grens van satire.

Hoogtepunt is Bonds missie op Cuba, waarin hij aan de zijde van een Amerikaanse collega in galajurk een feest van misdaadorganisatie Spectre infiltreert. De verrukkelijke rol van Ana de Armas als de bloednerveuze, wodka-martini achterover slaande doch hoogst gekwalificeerde superspion Paloma oogt als de opzet van een eigen film. Nergens is de invloed van Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve) op het scenario ook zo herkenbaar: de Engelse scenarist werd in een later productiestadium bij de film betrokken om onder meer de vrouwelijke rollen van extra cachet te voorzien en leidt Bond vakkundig richting nieuw territorium. In de eerste Bond na #MeToo zijn vrouwen geen prooi, maar volwaardige en autonoom handelende personages: zelfs de paar jaar oude dochter van een belangrijk personage bijt fel van zich af.

Bond probéért de Bondmeisjes ondertussen nog wel te veroveren, maar zijn versiertrucs ogen meer dan ooit als de sleetse kunstjes van een onbeholpen oude man. Dat dit lukt zonder zijn iconische status teniet te doen, is een prestatie. ‘Is dit je kamer?’, vraagt hij als De Armas hem een donkere ruimte binnenleidt. ‘Dit is een wijnkelder’, riposteert ze droogjes. Ondertussen wordt ook op gepeperde wijze een voorschot genomen op de aankomende discussie over de troonopvolging van Daniel Craigs Bond: in afwezigheid van Bond is zijn vrouwelijke collega Nomi (Lashana Lynch) tijdelijk uitgeroepen tot de nieuwe 007.

De persoon achter de codenaam waaronder Bond opereert is inwisselbaar, betoogt No Time to Die. James Bond zelf is een onvervangbare, nooit opdrogende bron van verhalen.