Nintendo Switch Sports is de ideale partygame: meer slapstick dan sport

Bowlen in Switch Sports: maak van de bowlingbaan een hindernisbaan en het spel wordt een stuk aantrekkelijker. Beeld Nintendo

Een van de vele vooroordelen over gamen is dat de beoefenaars ervan de hele dag op hun indolente derrière doorbrengen achter een scherm. Die vlieger gaat in elk geval niet op bij het spel Nintendo Switch Sports.

Met deze bundel van zeven sporten – waarvan één verzonnen (chanbara) en eentje nog deze herfst moet verschijnen als update (golf) – kan de gamer zich met wat goede wil aardig in het zweet werken.

De game laat zich namelijk bedienen via gebaren, dankzij de bewegingssensoren in de afstandsbedieningen. De joy-con-controllers imiteren een racket bij tennis en badminton, je onderarmen en handen bij volleybal, bowling (en straks golf), een houten slagwapen bij chanbara en je voet bij voetbal – vooropgesteld dat je een van de joy-cons met een elastieken band om je been weet te binden.

Erg precies is de nabootsing niet. Het maakt in Nintendo Switch Sports niet uit hoe hard je zwaait met een virtuele racket of arm. Een bowlingbal of tennisbal zal er niet harder van rollen of vliegen. Ook pakt de richting die je aan een shuttle of een voetbal denkt te geven niet altijd goed uit. Het draait meer om timing – dat je het juiste moment kiest in de ogen van de game om te smashen, te springen of te snoekduiken – dan om techniek.

Maar voer je je bewegingen theatraal uit en zet je de moeilijkheidsgraad van je virtuele tegenstander een tandje hoger (er zijn drie standen: normaal, sterk of supersterk) dan begin je je spieren na een poosje echt wel te voelen.

Volleybal kan met vier man worden gespeeld, als er voldoende joy-con-afstandsbedieningen voorhanden zijn. Beeld Nintendo

Partygame bij uitstek

Nintendo Switch Sports is in alles de opvolger van Wii Sports, de game die werd gebundeld met de Wii (uit 2006) en daarom in een duizelingwekkende oplage is verspreid (116 miljoen stuks). Het origineel bevatte boksen en honkbal. Die zijn ingeruild voor badminton, volleybal en voetbal. Dat laatste onderdeel heeft veel weg van de populaire game Rocket League, waarin we met auto’s een gigantische bal over een veld heen jagen.

Nintendo Switch Sports is meer slapstick dan serieuze sport. Dat valt af te zien aan de setting in chanbara, Nintendo’s variant op zwaardvechten, waarbij je de tegenstander van een platform in het water van een zwembad moet meppen. En het is ook zichtbaar aan de alternatieve versie van bowlen, waarin de baan verandert in een hindernisbaan, met bewegende obstakels en nauwe doorgangen.

Nintendo Switch Sports komt het meest tot zijn recht als partygame, met thuis tot drie spelers (badminton dubbel bijvoorbeeld) of online, tot maximaal 16 spelers (bowlen). Voor dat eerste moet je beschikken over meer dan de twee standaard bij elke Switch geleverde afstandsbedieningen, voor dat tweede is een abonnement op Switch Online nodig. Vooral virtueel volleyballen met zijn vieren voor de tv in de huiskamer moet voor voorbijgangers een bijzondere aanblik bieden.

Ook met virtueel tennis kun je je in het zweet werken. Beeld Nintendo

Eenvoud

De besturing van voetbal is nog het ingewikkeldst, omdat je twee knoppen moet onthouden voor het lopen en rennen achter de bal. Bij andere sporten volstaat het zwaaien met de joy-cons op het juiste moment en in de semi-juiste richting. Nintendo Switch Sports laat zich gemakkelijk leren, of je nu 5 bent of 85.

Zorg in elk geval wel dat je de afstandsbedieningen van hun veiligheidsriempjes voorziet, want de sporten die je beoefent mogen dan virtueel zijn, het tv-scherm waartegen vuisten, voeten en joy-cons aanvliegen kan wel degelijk stuk.

Het ontbrekende onderdeel is golf. Dat komt deze herfst als update. Beeld Nintendo