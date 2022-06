Nilüfer Yanya, dit weekend op Best Kept Secret: ‘Niemand zingt mijn teksten beter dan ik’

Nilüfer Yanya Beeld Molly Daniel

Nilüfer Yanya , de 26-jarige indiezangeres en -gitarist uit Londen, zit als de belichaming van bescheidenheid een kwartier te vroeg in een Amsterdams café. Zelfs in haar comfortabele trui en met een warrige knot op haar hoofd is ze meteen te herkennen. Ze heeft dezelfde weifelende ingetogenheid als de avond ervoor, toen ze de sterren van de hemel speelde in een uitverkocht Paradiso Noord.

Yanya bracht in 2019 haar bejubelde debuut Miss Universe uit, een album vol imponerend gitaarspel, gebracht door een jonge vrouw met een warme maar gekneusde stem die zingt over gebroken harten, dromen en beloften. Ze werd al snel de lieveling van muziekcritici, van een interview in The New York Times tot de zeldzame notering 8,3 van het strenge muziekplatform Pitchfork. Het in maart verschenen album Painless is nog enthousiaster ontvangen dan haar debuut.

Het succesverhaal staat in schril contrast met de introverte, zoekende persoon die aan het cafétafeltje zit en die zo zorgvuldig en geduldig naar antwoorden zoekt. Of zoals ze zelf al zingt in The Dealer: ‘I need some time to work out who this is, I need to know now who I’m dealing with. That’s the kind of patience that breaks your heart.’ (‘Ik heb tijd nodig om erachter te komen wie dit is, met wie ik te maken heb. Dit is het soort geduld dat je hart breekt.’)

Nilüfer Yanya’s debuutalbum Miss Universe en tweede album Painless.

Hoe kan een artiest die zo aan zichzelf lijkt te twijfelen zo productief zijn? In de afgelopen vier jaar bracht Yanya drie steengoede projecten uit: naast haar twee albums was er in 2021 ook nog de ep Inside Out. Haar behoefte om altijd productief te zijn hoort bij het artiestenbestaan, al zou ze wel wat meer de tijd willen nemen voor haar projecten. ‘Ik voel mij schuldig wanneer ik niet productief ben, ter compensatie werk ik dan snel en veel. Achteraf vraag ik mijzelf weleens af of dat tot het beste werk leidt.’

Dat schuldgevoel wijt ze aan de innerlijke kritische stem die ze hoort wanneer ze niet creëert. ‘Hoe minder ik creëer, hoe luider de stem wordt die zegt dat ik het niet kan, maar zolang ik blijf maken blijft ze stil.’ Wier stem dat is, weet ze niet, maar ze is haar niet geheel ondankbaar. ‘Daardoor blijf ik mijzelf constant uitdagen en kritisch naar mijzelf kijken.’

Verdoving

Painless gaat over de pijn die komt kijken bij niets voelen, de verdoving van je gevoelens onderdrukken. ‘Ik heb sinds mijn ep een lange tijd niets kunnen schrijven, geen diepe gevoelens gehad die mij aanspoorden om muziek te maken. Pas toen ik ging werken met mijn producer Will Archer (producer van onder anderen Jessie Ware, Sudan Archives en Celeste, red.), viel alles samen. Het gebrek aan voelen was een grote inspiratiebron voor dit album.’

Het frustreert haar dat van artiesten vaak wordt verwacht dat aan hun werk een lijdensweg voorafgaat. ‘Hoe meer pijn, hoe meer de media en het publiek het werk tot zich nemen. Je ziet het ook in talentenshows op televisie, waar ze verdrietige muziek monteren onder het levensverhaal van een kandidaat. Terwijl creativiteit ook kan voortkomen uit een veilige en gelukkige gemoedstoestand. De romantisering van de gekwelde kunstenaar kan leiden tot gevaarlijke situaties.’ Ze is nu te horen op het nummer Boys in Movies van de Deense band Liss, die vorig jaar zijn 25-jarige frontman Søren Holm verloor.

Van jongs af aan werd Yanya aangespoord creatief te zijn. Haar Turkse vader is beeldend kunstenaar en haar Barbadiaanse moeder was graag professioneel pianist geworden. ‘Haar werd het niet gegund door haar ouders, dus moedigde ze mij aan om op les te gaan. Van mijn 10de tot mijn 18de speelde ik soms wel drie à vier uur per dag piano. Dat deed ik vooral om mijn moeder tevreden te houden.’

Nilüfer Yanya Beeld Molly Daniel

Op haar 14de pakte ze ook de gitaar op, maar onder het dagelijkse pianospelen kwam ze niet uit. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ze zou gaan studeren aan het prestigieuze Goldsmith College in Londen, de school voor beeldende kunst en sociale wetenschappen waaraan onder anderen Damon Albarn (Blur, Gorillaz) en John Cale (The Velvet Underground) studeerden. Maar Yanya besloot er een stokje voor te steken. ‘Ik heb mijn aanmeldformulieren met opzet slordig ingevuld en werd waarschijnlijk daardoor niet eens aangenomen voor een auditie. Mijn moeder schrok enorm dat ik na al die jaren studeren was afgewezen. Ik heb nog niet durven op te biechten dat het bewuste sabotage was.’

Het laat haar conflictmijdende aard zien, een trek die je niet zou verwachten wanneer je haar muziek hoort. ‘Ik probeer confrontaties in het dagelijks leven zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Muziek is de enige plek waar ik eerlijk durf te zeggen hoe ik mij voel, het is een vorm van rebellie voor mij.’

Ze heeft het haar moeder nooit kwalijk genomen dat ze een droom moest najagen die niet de hare was. ‘Ik heb al vroeg geleerd muziek te begrijpen. Veel van de melodieën die ik schrijf, komen voort uit mijn vaardigheden als pianist. Het heeft mij gebracht waar ik nu ben, al moest ik het een beetje bijsturen om de muziek te maken die ik nu uitbreng.’

Het was Yanya’s gitaarleraar Dave Okumu, zanger en gitarist van de rockband The Invisible en gitarist van Amy Winehouse en Tony Allen, die haar in haar tienertijd aanmoedigde te gaan zingen. ‘Hij merkte al snel dat ik teksten schreef en hij zei dat het hem speet dat hij zelf pas laat in zijn carrière was gaan zingen. Uiteindelijk kan niemand mijn teksten zo goed zingen als ik. Niet omdat ik nou zo’n interessante stem heb, maar omdat mijn stem op maat is gemaakt voor mijn teksten.’

Authenticiteit

Authenticiteit bestaat echter niet, volgens Yanya. ‘Alles wat ik maak, is iets wat ik ooit ergens heb gehoord en dat ik verkeerd naspeel. Dat is volgens mij wat muziek maken is. Je hoort een melodie en jaren later speel je er een eigen versie van, terwijl je niet meer weet waar je die melodie ook alweer van kent.’

Ten slotte geeft ze toch haar definitie van authenticiteit: ‘Dat je geen toestemming hoeft te vragen voor je creatie, zonder reden of externe aanleiding. Dat niemand om je werk heeft gevraagd, maar dat je toch de behoefte voelt om het te maken. Dat is denk ik de meest authentieke vorm van creëren. Je beperkt jezelf dan ook niet door het werk langs een kwaliteitsmeetlat te leggen: je maakt het zoals jij het wilt, of het goed of slecht is dat doet er dan niet meer toe.’

Beeld Anne Van Den Boogaard

Haar muziek is dan ook vooral bedoeld voor mensen zoals zijzelf. Mensen die het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen en de confrontatie uit de weg gaan, ook al heeft ze die niet veel in haar omgeving. ‘Veel mensen om mij heen zijn juist niet bang voor confrontaties. Het lijkt erop dat ik me aangetrokken voel tot wat ik niet in mijzelf heb. Het is ook een misvatting dat ik omdat ik een artiest ben extravert ben. Dat ik het zelfvertrouwen heb om op een podium te staan, betekent nog niet dat ik dat zelfvertrouwen heb in elk aspect van mijn leven.’

Zodra het weer mocht, werd Yanya’s agenda volgeboekt met shows. Ze heeft net een Europese en Amerikaanse tour achter de rug, met als klap op de vuurpijl een optreden op het gewilde festival Coachella. Ondanks haar volgeboekte live-agenda is het podium niet per se de plek waar ze zich het meest op haar gemak voelt. ‘Soms voelt het als tijdverspilling om tegen mijzelf te blijven zeggen dat ik optreden leuk vind. Liveshows zijn niet de reden waarom ik muzikant wilde worden. Het is niet voor niets dat ik mijn shows slechter vind worden naarmate ik er meer doe.’

Yanya is het voorbeeld van een introverte persoonlijkheid die door haar oplettendheid en gevoeligheid de mooiste muziek kan maken, maar die worstelt met wat er komt kijken bij artiest zijn: je werk en jezelf presenteren. Haar hele leven muziek maken is het uiteindelijke doel, haar comfortzone vindt ze in de studio en dan het liefst als ze alleen is. ‘Ik ben blij met alle samenwerkingen, maar ik weet dat mijn beste werk lever als er zo min mogelijk mensen bij betrokken zijn.’

Op de vraag wanneer iets goed genoeg is, antwoordt ze dat ze het sowieso moeilijk vindt haar succes te vieren. ‘Er zijn genoeg mensen die eerder succes verdienen dan ik, die tien uur per dag piano oefenden en nog steeds niet zijn gekomen waar ik nu mag zijn, die niet op dezelfde plek zijn geboren of dezelfde kansen hebben gekregen als ik. Geluk speelt een grote rol in succes.’

Nilüfer Yanya Beeld Molly Daniel