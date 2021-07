Night of the Kings is een wat raadselachtige, bijzonder origineel uitgewerkte film over de kracht van verhalen ★★★★☆

Laetitia Ky in Night of the Kings.

Een jongen belandt in een afgelegen gevangenis in het oerwoud van Ivoorkust. De zogenoemde Dangôro onder de gevangenen, de leider, ontdekt een groot verteller in de jongeman. Wanneer de maan rood kleurt, zal de jongen volgens de gevangenistraditie uitgroeien tot Roman; een groot verhalenverteller die zijn medegevangenen tijdens de nacht der nachten moet vermaken. Stopt hij voor zonsopkomst met vertellen, fluistert een celgenoot hem vooraf toe, dan zal hij de nacht niet overleven.

Wie de markante spelregels van het Ivoriaanse gevangenisdrama Night of the Kings accepteert, krijgt een uitzonderlijke film voorgeschoteld. De invloed van pantomime, hoorspelen, dans en magisch realisme spelen hier een beduidend grotere rol dan de geweldsuitbarstingen, ontluikende vriendschappen en langdurige ontsnappingsscènes waar de geijkte gevangenisfilm patent op heeft.

Als kind dwaalde de Ivoriaanse regisseur en scenarist Philippe Lacôte geregeld door de beruchte MACA-gevangenis, in de jungle op steenworp afstand van zijn geboortestad Abidjan. (Dat is een van de beruchtste gevangenissen van Ivoorkust: Amnesty International maakte onlangs nog melding van honderden politieke demonstranten die hier na de omstreden presidentsverkiezingen in overbevolkte cellen belandden.) Zijn moeder was hier in de jaren tachtig een politiek gevangene, zei de filmmaker in interviews waarin hij de ontstaansgeschiedenis van Night of the Kings probeerde te duiden. Tijdens zijn bezoekjes observeerde Lacôte haar medegevangenen. Zijn fantasie sloeg op hol: de gevangenis werd via zijn kinderogen een magische wereld waar koningen, prinsen en lakeien de dienst uitmaakten.

In Night of the Kings vormt deze gevangenis het decor van Romans grote vertelling. De jongen, mooi gespeeld door debutant Bakary Koné, vertelt in eerste instantie lyrisch over de opkomst en ondergang van ene Zama King, een bendeleider in een magisch koninkrijk. Medegevangenen beelden ter plekke in zorgvuldige choreografie belangrijke gebeurtenissen uit, gloedvolle beelden uit de fantasie van Lacôte doen de rest. Er zijn sterke bijrollen voor Gouden Kalf-winnaar Issaka Sawadogo en de Franse cultacteur Denis Lavant, als zwijgzame gevangene met een kip op zijn schouder.

Haast onopgemerkt tilt Lacôte zijn film vervolgens naar een nieuw niveau. De politieke werkelijkheid sijpelt via ongepolijste journaalbeelden steeds nadrukkelijker door in Romans verhaal, culminerend in de arrestatie van voormalig president Laurent Gbagbo, in 2011.

Night of the Kings is een wat raadselachtige, bijzonder origineel uitgewerkte film over de helende en wellicht zelfs levensreddende kracht van verhalen - en hoe ze hun allegorische waarde overstijgen.

Night of the Kings Drama ★★★★☆ Regie Philippe Lacôte Met Bakary Koné, Steve Tientcheu, Issaka Sawadogo, Denis Lavant 93 min., in 33 zalen