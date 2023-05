Nieuwe voorstelling van Milo Rau levert protesten op

Milo Rau op bezoek in Brazilië.

Vorige maand maakte theatermaker Milo Rau in Brazilië filmopnamen voor zijn nieuwe voorstelling Antigone in de Amazone, die zaterdag bij NTGent in première gaat en volgende week ook in Amsterdam is te zien. Acteurs en medewerkers van de Braziliaanse klimaatbeweging MST speelden een gewelddadige veldslag na tussen boeren en politie. In 1996 protesteerden boeren tegen de aanleg van een snelweg door het Amazonewoud. Met hun actie wilden ze aantonen dat niet alleen het Amazonegebied langzaam werd vernietigd, maar dat ook hun land werd afgepikt en dus hun bestaan bedreigd. Negentien mensen werden daarbij gedood.

Bij aanvang van de filmopnamen werden Rau en zijn team tegengehouden door de politie. ‘Het was het schokkendste en ook emotioneelste moment uit mijn hele carrière, en erg intimiderend ook’, aldus Rau. ‘De destructieve miljardenindustrie die het Amazonewoud vernietigt duldt geen tegenstand, en zeker niet van de waarheid.’

Over de auteur Hein Janssen schrijft sinds 1987 over theater voor de Volkskrant en richt zich met name op toneel en musical.

Doordat zo’n zeshonderd activisten, politici en journalisten tegen het politieoptreden in geweer kwamen, kon deze ‘re-enactment’ van het gewelddadige treffen alsnog worden gemaakt, maar al snel ontstond op sociale media een hetze tegen Rau de theatergroep en de medewerkers van MST. Rechtse fora beschuldigden hem van het verspreiden van nepnieuws; het bloedbad uit 1996 werd ontkend of gebagatelliseerd. Er werden zelfs vragen over gesteld in het parlement, waartegen MST intussen heeft geprotesteerd.

Rau begon in 2020 aan dit grote project, waarin hij de Griekse tragedie Antigone van Sofokles combineert met de acties tegen de ontbossing van het Amazonegebied. De voorstelling gaat onder meer over de macht van het grootkapitaal en de uitbuiting van boeren van wie het land wordt afgepakt om zoveel mogelijk soja, hout, palmolie en rundvlees te produceren.

Milo Rau in Gent. Beeld Michiel Devijver

Rau werkt vaker met ‘re-enactments’, waarbij ware gebeurtenissen in theatrale vorm worden nagespeeld. Het levert voortdurend debat, controverse en protesten op. Toen hij in 2018 als intendant in Gent aantrad, maakte hij de openingsvoorstelling Lam Gods waaraan werd meegewerkt door een voormalige Syrische vrijheidsstrijder, hetgeen hem op veel kritiek kwam te staan. Eerder al liet hij kinderen in Five Easy Pieces de affaire-Dutroux naspelen. In La Reprise was de moord op een homoseksuele moslimjongen uit Luik het onderwerp, in Familie werd minutieus de waargebeurde, collectieve zelfmoord van een Vlaams gezin getoond.

Rau: ‘Controverse rond mijn werk vind ik prima, als het maar de aandacht op het onderwerp zelf vestigt en niet om politieke redenen wordt misbruikt. Maar vechten tegen hetzes op sociale media is zinloos, dat is net zo onbegonnen werk als proberen de wind stil te leggen. Met Antigone in de Amazone hoop ik de mondiale bewustwording over wat er in dat gebied allemaal gebeurt verder te op gang te brengen.’

Antigone in de Amazone wordt de laatste productie van Milo Rau als intendant van NTGent. Na dit seizoen gaat hij de Wiener Fetstwochen leiden.