Nieuwe seizoen van Black Mirror is ouderwets scherp, Platonic is voor iedereen die iets luchtigs zoekt

Black Mirror.

Mark, we bespreken een bekende serie deze week: Black Mirror.

‘Black Mirror is een serie die nogal onregelmatig met een nieuw seizoen komt: het vorige seizoen is uit 2019, nog voor de pandemie. Pas aankomende donderdag verschijnen de vijf nieuwe afleveringen van seizoen zes op Netflix. Voor wie de serie niet kent: Black Mirror gaat over de rol van technologie in de moderne samenleving. De meeste afleveringen spelen zich af in een wereld die erg op de onze lijkt – niet extreem futuristisch dus – op een paar technologische ontwikkelingen na.

‘In de aflevering Nosedive uit het derde seizoen, krijgen mensen bijvoorbeeld een score voor hun gedrag. Hoe hoger de score, hoe beter ze behandeld worden. Als het over de surveillancemaatschappij in autocratische landen gaat, wordt deze aflevering vaak aangehaald. Het feit dat de titel van deze serie spreekwoordelijk is geworden voor de bedreiging van ontsporende technologie, zegt iets over hoe scherp Black Mirror is.

‘Tijdens het kijken van dit nieuwe seizoen viel de eerste aflevering me op. Daarin komt de hoofdpersoon op een streamingplatform, Streamberry, een serie tegen die over háár gaat. De aflevering maakt pijnlijk duidelijk hoe de gemiddelde Netflix-kijker met technologie omgaat, door altijd zonder te lezen op ‘akkoord’ te klikken bij de algemene voorwaarden. Waar tekenen we eigenlijk voor?

Black Mirror geeft een dystopisch randje aan die vraag: wat als je met het onderteken van die voorwaarden iets essentieels weggeeft? Daar borduurt de aflevering vervolgens op voort. Omdat je als kijker de aflevering via Netflix ziet, word je zelf onderdeel van het verhaal. Jij bent immers als abonnee ook overgeleverd aan de onzichtbare algoritmes die de wereld van de technologie met zich meebrengt.

‘De serie bestaat eigenlijk uit een reeks films die je in willekeurige volgorde kan bekijken. De kortste is drie kwartier, de langste bijna anderhalf uur. Daarnaast zitten er nogal wat topacteurs in de serie, zoals Selma Hayek en Aaron Paul. Blijkbaar staat Black Mirror ook goed op je cv.’

Je keek ook nog iets lichters: Platonic.

‘Platonic is een komedieserie op Apple TV+ over twee vrienden die elkaar uit het oog verloren waren, maar elkaar weer vinden als ze in de veertig zijn. De serie draait om de vraag of mannen en vrouwen een puur platonische relatie kunnen hebben. In romcoms zie je namelijk altijd dat het in een romance eindigt. De bekende hoofdrolspelers in Platonic, Rose Byrne en Seth Rogen, zijn aan elkaar gewaagd. Rogen speelt een alternatieve, net gescheiden bierbrouwer uit Los Angeles, terwijl Byrne een huismoeder speelt die ooit advocaat was maar haar baan opgaf om voor haar kinderen te zorgen.

‘Platonic heeft iets heel warms, omdat Byrne en Rogen niet voor elkaar onderdoen, en is super geestig. De serie speelt zich weliswaar in Los Angeles af, maar de maatschappelijke druk, werkstress en het zoeken naar een huis zijn scherpe satire op het moderne leven dat wij ook kennen. De serie is niet per se een hoogvlieger, maar wel goed gemaakt en onderhoudend. De details zijn goed, de bijrollen interessant, daardoor wil je de vriendschap blijven volgen. Perfect voor iedereen die een luchtige serie met korte afleveringen zoekt.’