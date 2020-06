Nieuwe Revu verdwijnt als zelfstandige titel en wordt bijlage Panorama

Verschillende covers van Nieuw Revu.

Nieuwe Revu zal in de nieuwe situatie gemaakt door redacteuren van weekblad Panorama. Dat heeft Pijper Media laten weten aan de hoofdredacteur van Nieuwe Revu, Jonathan Ursem.

‘Veel mensen kopen beide bladen nu al als pakket’, zegt Ursem. ‘Dat pakket verkoopt vier keer zo goed als Nieuwe Revu alleen. En de losse verkoop van mijn blad is 15 procent gedaald, door het coronavirus. Dat is volgens de uitgever de aanleiding. De markt stagneert, zeggen ze. Ik betwijfel of dat klopt; online is ons bereik de laatste maanden 10 procent gestegen.’

Seks, sensatie en socialisme

Nieuwe Revu bestaat al 67 jaar. Het maakte naam als een rebels tijdschrift over ‘seks, sensatie en socialisme’. Later kwamen daar onder meer onderzoeksjournalistiek, sport, entertainment en interviews bij. Op het hoogtepunt, in de jaren zeventig, had het blad een oplage van dik 200 duizend exemplaren. Eind jaren negentig was die wat lager, maar toch nog zo’n 150 duizend.

De laatste jaren gaat het slecht met het blad, net als met veel andere mannentijdschriften. Enkele jaren geleden was de oplage gedaald tot grofweg 20 duizend. Recente cijfers worden niet bekendgemaakt.

Leon Verdonschot schrijft al ruim twintig jaar voor Nieuwe Revu, grotendeels als freelancer. Hij heeft een column en maakt interviews. ‘Ik vind dit een extreem slecht plan’, zegt hij. ‘Het zijn totaal andere bladen, de redacties zijn niet inwisselbaar. Je vraagt de redactie van De Groene Amsterdammer toch ook niet of ze Vrij Nederland erbij willen maken, als bijlage? Daar ziet niemand op te wachten. Als dit doorgaat, is wat je krijgt als bijlage van Panorama helemaal geen Nieuwe Revu meer. Dan is het blad dood, een vermomd lijk.’

Redactiestatuut

Het tijdschrift is hem dierbaar. ‘Toen ik van de School voor Journalistiek kwam, eind jaren negentig, was Nieuwe Revu dé plek waar je wilde werken. Het was een gave mix van verhalen over politiek, de onderkant van de samenleving, het uitgaansleven, drugs, popmuziek, sport en lange reportages. Het heeft allang niet meer de impact van toen, maar dat geldt voor elk weekblad. Volgens mij is er nog steeds een markt voor.’

De maatregelen moeten 1 juli ingaan, maar het is zeer de vraag of dat lukt. ‘We hebben een redactiestatuut waarin staat dat reorganisaties alleen mogelijk zijn als beide redactieraden en de ondernemingsraad akkoord gaan, en die zien het niet zitten, net zomin als veel freelancers’, zegt hoofdredacteur Ursem. ‘Misschien weet de uitgever dat niet, of kan het hem niks schelen. Als de familie Pijper iets wil, slaan ze met de vuist op tafel en moet het gebeuren. Maar wat ons en vakbond NVJ betreft, is dit een intentie, geen voldongen feit. Misschien moet de rechter er maar naar kijken.’

Volgens hem wil een andere, niet nader genoemde uitgever Nieuwe Revu kopen. Maar uitgever Anton Pijper – die donderdag onbereikbaar was voor commentaar – zou niet bereid zijn te praten over een overname.

De familie Pijper heeft Ursem gevraagd op te stappen, maar hij geeft geen gehoor aan dat verzoek. ‘Ik blijf gewoon mijn werk doen, en hoop dat ik kan zorgen dat Nieuwe Revu alsnog de kans krijgt die dit blad verdient. Ik vind het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat we van de uitgever onder geen beding mogen focussen op online.’