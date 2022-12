Nieuwe overtuigende muzikale verhalen op No Thank You van Little Simz ★★★★☆

Dan heb je een album gemaakt dat in alle jaarlijstjes van de muziekmedia heeft gestaan, komt er koud een jaar later weer eentje aan. Little Simz scoorde vorig jaar met de orkestrale hiphop van haar vierde album Sometimes I Might Be Introvert. En andermaal laat de Nigeriaans-Britse rapper-zanger op No Thank You horen dat ze nog steeds van het grote gebaar is, met wederom producer Inflo, van het collectief Sault, aan het roer.

Al is de plaat, met de helft van het aantal nummers, iets minder gevarieerd dan zijn voorganger, niettemin breken weer allerlei muzikale artefacten door het hiphopfundament. Gorilla wordt doorsneden door vlagen glorieus klaroengeschal. En Silhouette, X en Broken treden door hun epische lengte alleen al – meer dan zes minuten – buiten de gebaande paden van het popliedje.

De blik is, meer dan op Sometimes, naar buiten gericht, als de rapper bijvoorbeeld op Broken de geestelijke gezondheid van de achtergestelde Britse zwarte gemeenschap behandelt. Maar hier wordt de boodschap niet ondersteund door de militante scherpte van een snaredrum, zoals de mores van hiphop dat voorschrijven. Sterker nog, er zit bijna geen percussie in het nummer. Wel musicalstrijkers, fluiten, een gospelkoor en een harp. En die dan gepaard aan die onaangedane, altijd gearticuleerde voordracht van Simz. Op papier lijkt dat een ongemakkelijke combinatie, maar de arrangementen worden met zo veel liefde en zorgvuldigheid in de nummers geweven dat er nieuwe overtuigende muzikale verhalen ontstaan, net zo schatplichtig aan hiphop als aan gecomponeerde pop.

Little Simz No Thank You hiphop/pop ★★★★☆ V2